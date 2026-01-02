दुनिया के सबसे रईस बच्चे कौन-से, जानें उनके पास क्या-क्या सुविधाएं और कैसी है उनकी जिंदगी?

क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ बच्चे पैदा होते ही अरबों की संपत्ति की दुनिया में कदम रखते हैं? जिनकी जिंदगी में स्कूल, खिलौने और छुट्टियां भी आम बच्चों से बिल्कुल अलग होती हैं. दुनिया में ऐसे कई अमीर बच्चे हैं, जो या तो शाही परिवार से आते हैं या फिर सेलिब्रिटी और डिजिटल दुनिया की बड़ी कमाई से जुड़े हैं. उनकी जिंदगी सिर्फ दौलत की नहीं, बल्कि सुरक्षा, सुविधाओं और खास पहचान की कहानी भी है.

शाही विरासत से मिली दौलत

दुनिया के सबसे अमीर बच्चों में सबसे ऊपर ब्रिटेन के शाही परिवार के बच्चे आते हैं. प्रिंसेस शार्लेट, जो प्रिंस विलियम और केट मिडलटन की बेटी हैं, को लेकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया में अनुमान लगाया जाता है कि उनकी कुल संपत्ति अरबों डॉलर के आसपास आंकी जाती है. यह रकम सीधे उनके निजी बैंक खाते में नहीं, बल्कि शाही विरासत, ब्रांड वैल्यू और राजशाही से जुड़े वैश्विक आकर्षण से जुड़ी मानी जाती है.

इसी तरह प्रिंस जॉर्ज, जो भविष्य में ब्रिटेन के राजा बन सकते हैं, उनकी अनुमानित संपत्ति भी कई अरब डॉलर बताई जाती है. उनकी जिंदगी बेहद अनुशासित है, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम, खास स्कूल और सीमित सार्वजनिक मौजूदगी शामिल है.

कैसी होती है शाही बच्चों की जिंदगी

शाही परिवार के बच्चों को बचपन से ही खास ट्रेनिंग दी जाती है. पढ़ाई के लिए चुनिंदा स्कूल, हर वक्त सुरक्षा गार्ड, यात्रा के लिए शाही विमान और छुट्टियों के लिए निजी महल या सुरक्षित रिसॉर्ट उनकी जिंदगी का हिस्सा होते हैं. हालांकि, आम लोगों से जुड़ाव बनाए रखने के लिए उन्हें सामान्य बच्चों जैसी परवरिश देने की भी कोशिश की जाती है.

सेलिब्रिटी बच्चों की चमकदार दुनिया

शाही बच्चों के अलावा सेलिब्रिटी परिवारों के बच्चे भी इस लिस्ट में शामिल हैं. बेयॉन्से और जे-जी की बेटी ब्लू आइवी कार्टर कम उम्र में ही दुनिया की सबसे अमीर बच्चों में गिनी जाती हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी अनुमानित संपत्ति सैकड़ों मिलियन डॉलर में है. खास बात यह है कि ब्लू आइवी ने खुद भी म्यूजिक और ऑडियोबुक प्रोजेक्ट्स से कमाई की है.

फैशन, म्यूजिक और ब्रांड वैल्यू

ब्लू आइवी की पहचान सिर्फ स्टार किड होने तक सीमित नहीं है. फैशन इवेंट्स, म्यूजिक एल्बम और अवॉर्ड शो में उनकी मौजूदगी उन्हें एक अलग ब्रांड बनाती है. उनकी जिंदगी में निजी जेट, हाई-एंड फैशन और दुनिया के बेहतरीन स्कूल शामिल हैं, लेकिन परिवार उनकी पढ़ाई और सामान्य बचपन पर भी जोर देता है.

अरबों की विरासत में जन्मे बच्चे

पॉप सिंगर रियाना और रैपर ए$एपी रॉकी के बेटे का नाम भी दुनिया के सबसे रईस बच्चों में लिया जाता है. रियाना की अरबों डॉलर की बिजनेस और म्यूजिक कमाई की वजह से उनके बच्चे को भी बेहद समृद्ध भविष्य का वारिस माना जाता है. यह दौलत भी निजी नहीं, बल्कि पारिवारिक संपत्ति और ब्रांड वैल्यू के तौर पर देखी जाती है.

कम उम्र में खुद कमाने वाले बच्चे

कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, जिन्होंने कम उम्र में खुद कमाई कर दौलत हासिल की. यूट्यूब स्टार रयान काजी इसका बड़ा उदाहरण हैं. खिलौनों की समीक्षा से शुरू हुआ उनका यूट्यूब चैनल आज एक बड़े बिजनेस में बदल चुका है. 2024 तक उनकी कमाई कई मिलियन डॉलर बताई जाती है. रयान की जिंदगी में लग्जरी के साथ-साथ काम का अनुशासन भी शामिल है.

