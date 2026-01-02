बचा लो..., भारत के दिग्गज खिलाड़ियों को मदद के लिए फैलाने पड़े हाथ; जानें पूरा मामला

भारतीय फुटबॉल संकट में है. इंडियन सुपर लीग (ISL) होगी या नहीं, इस बारे में अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं है. आईएसएल का आयोजन अनिश्चितताओं में घिरा है, जिसके कारण भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिटबॉल खिलाड़ियों ने FIFA से आग्रह किया है कि वो भारत के फ्रैंचाइजी आधारित टूर्नामेंट की स्थिति को सुलझाने का प्रयास करे. गुरप्रीत सिंह संधू, संदेश झिंगन और सुनील छेत्री ने भी सार्वजनिक तौर पर फीफा से आग्रह किया है कि वो देश में फुटबॉल की स्थिति को सुधारने के लिए हस्तक्षेप करे.

सुनील छेत्री ने कहा, "ये जनवरी का महीना है और हमें इंडियन सुपर लीग में खेलते हुए आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई देना चाहिए था." दूसरी ओर गुरप्रीत ने कहा कि ISL में खेलने के बजाय वो इस समय खिलाड़ी भय और हताशा से भरे हैं. सुनील छेत्री ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए यह भी कहा कि खिलाड़ी, स्टाफ और फैंस को भी इस विषय पर स्पष्टता दी जानी चाहिए.

बीते गुरुवार ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (AIFF) को आईएसएल की लगभग सभी फ्रैंचाइजी से पत्र मिला कि वो टूर्नामेंट में हिस्सा लेने को तैयार हैं, लेकिन उनकी भागीदारी AIFF द्वारा प्रदान किए गए संतोषजनक वित्तीय और शासन संबंधी आश्वासनों पर निर्भर करेगी.

आईएसएल के फुटबॉल क्लब्स ने आगे कहा कि टूर्नामेंट में उनकी निरंतर भागीदारी AIFF के इस आश्वासन पर निर्भर करती है कि टूर्नामेंट में भागीदारी से संबंधित कोई लीग प्राशसनिक शुल्क नहीं होगा और एआईएफएफ सीजन कम होने की वजह से आने वाली परिचालन लागतों के लिए पूरी वित्तीय जिम्मेदारी लेगा. इंडियन सुपर लीग की स्थापना साल 2013 में हुई थी और इसका आखिरी सीजन 2024-25 में हुआ था.

