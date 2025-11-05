एक्सप्लोरर
सेलिना जेटली की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड से दूर कर रही हैं ये काम
Celina Jaitly 10 Photos: बॉलीवुड से दूर हुईं सेलिना जेटली अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कर रही हैं. फिल्मों से दूर होकर उन्होंने फैमिली लाइफ पर फोकस किया है. आइए देखते हैं उनकी खूबसूरत तस्वीरें.
बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली भले ही लंबे वक्त से फिल्मों से दूर हैं, लेकिन वो आज भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. एक्ट्रेस खुद अपनी फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. एक्टिंग से दूर होकर अब सेलिना अपने परिवार पर ध्यान लगा रही हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 05 Nov 2025 09:47 AM (IST)
Tags :Celina Jaitly Janasheen
