सेलिना जेटली की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड से दूर कर रही हैं ये काम

सेलिना जेटली की 10 तस्वीरें, बॉलीवुड से दूर कर रही हैं ये काम

Celina Jaitly 10 Photos: बॉलीवुड से दूर हुईं सेलिना जेटली अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कर रही हैं. फिल्मों से दूर होकर उन्होंने फैमिली लाइफ पर फोकस किया है. आइए देखते हैं उनकी खूबसूरत तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Nov 2025 09:47 AM (IST)
Celina Jaitly 10 Photos: बॉलीवुड से दूर हुईं सेलिना जेटली अपनी लाइफ को खूब एंजॉय कर रही हैं. फिल्मों से दूर होकर उन्होंने फैमिली लाइफ पर फोकस किया है. आइए देखते हैं उनकी खूबसूरत तस्वीरें.

बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली भले ही लंबे वक्त से फिल्मों से दूर हैं, लेकिन वो आज भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. एक्ट्रेस खुद अपनी फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. एक्टिंग से दूर होकर अब सेलिना अपने परिवार पर ध्यान लगा रही हैं.

1/10
सेलिना जेटली के करियर की शुरुआत प्रतियोगिता से हुई, जहां उन्होंने 2001 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता और मिस यूनिवर्स में चौथी रनर-अप रहीं.
सेलिना जेटली के करियर की शुरुआत प्रतियोगिता से हुई, जहां उन्होंने 2001 में फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता और मिस यूनिवर्स में चौथी रनर-अप रहीं.
2/10
इसके बाद उन्होंने 2003 में फिरोज खान की फिल्म 'जानशीन' से बॉलीवुड में डेब्यू किया.
इसके बाद उन्होंने 2003 में फिरोज खान की फिल्म 'जानशीन' से बॉलीवुड में डेब्यू किया.
3/10
उनकी कुछ बड़ी फिल्मों में 'नो एंट्री', 'अपना सपना मनी मनी', और 'गोलमाल रिटर्न्स' शामिल हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं.
उनकी कुछ बड़ी फिल्मों में 'नो एंट्री', 'अपना सपना मनी मनी', और 'गोलमाल रिटर्न्स' शामिल हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं.
4/10
इसके बाद सेलिना को 2011 कि फिल्म 'थैंक यू' में आखिरी बार देखा गया.
इसके बाद सेलिना को 2011 कि फिल्म 'थैंक यू' में आखिरी बार देखा गया.
5/10
कहा जाता है कि फिल्में हिट न होने पर उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी. सेलिना फिल्मों से दूर होने के बावजूद एक लग्जीरियस लाइफ जी रही हैं.
कहा जाता है कि फिल्में हिट न होने पर उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी. सेलिना फिल्मों से दूर होने के बावजूद एक लग्जीरियस लाइफ जी रही हैं.
6/10
बता दें, सेलिना का क्रेज जिस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में कम होने लगा उसी टाइम उन्होंने विदेशी बिजनेसमैन पीटर हग को अपनी जिंदगी का साथी बना लिया.
बता दें, सेलिना का क्रेज जिस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में कम होने लगा उसी टाइम उन्होंने विदेशी बिजनेसमैन पीटर हग को अपनी जिंदगी का साथी बना लिया.
7/10
सेलिना ने साल 2012 में जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था. जिनका नाम विराज और विंस्टन रखा गया.
सेलिना ने साल 2012 में जुड़वां बच्चों को जन्म दिया था. जिनका नाम विराज और विंस्टन रखा गया.
8/10
इसके बाद साल 2017 में उन्होंने एक बार फिर से जुड़वां बच्चों को जन्म दिया. लेकिन इन दोनों में से केवल एक ही बच्चा जिंदा रह पाया था.
इसके बाद साल 2017 में उन्होंने एक बार फिर से जुड़वां बच्चों को जन्म दिया. लेकिन इन दोनों में से केवल एक ही बच्चा जिंदा रह पाया था.
9/10
फिलहाल अब सेलिना एक अच्छी मां और वाइफ बनकर पूरी तरह से अपने पति और बच्चों को ही वक्त देती हैं.
फिलहाल अब सेलिना एक अच्छी मां और वाइफ बनकर पूरी तरह से अपने पति और बच्चों को ही वक्त देती हैं.
10/10
इसके अलावा सेलिना इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो आए दिन अपने अपने बच्चों और हसबैंड के साथ इंस्टाग्राम पर नए-नए फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.
इसके अलावा सेलिना इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं. वो आए दिन अपने अपने बच्चों और हसबैंड के साथ इंस्टाग्राम पर नए-नए फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं.
Published at : 05 Nov 2025 09:47 AM (IST)
Celina Jaitly Janasheen

Photo Gallery

Embed widget