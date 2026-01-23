एक्सप्लोरर
'बॉर्डर 2' रिलीज के साथ सुनील शेट्टी ने दी वॉर्निंग, बेटे अहान शेट्टी को टारगेट किया तो नहीं छोडूंगा
बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. हालांकि, फिल्म की रिलीज से पहले ही सुनील शेट्टी ने वार्निंग दी थी कि अगर उनके बेटे अहान शेट्टी को किसी भी तरह से टारगेट किया गया तो वो छोड़ेंगे नहीं.
Published at : 23 Jan 2026 10:58 AM (IST)
