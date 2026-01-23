हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'बॉर्डर 2' रिलीज के साथ सुनील शेट्टी ने दी वॉर्निंग, बेटे अहान शेट्टी को टारगेट किया तो नहीं छोडूंगा

'बॉर्डर 2' रिलीज के साथ सुनील शेट्टी ने दी वॉर्निंग, बेटे अहान शेट्टी को टारगेट किया तो नहीं छोडूंगा

बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. हालांकि, फिल्म की रिलीज से पहले ही सुनील शेट्टी ने वार्निंग दी थी कि अगर उनके बेटे अहान शेट्टी को किसी भी तरह से टारगेट किया गया तो वो छोड़ेंगे नहीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Jan 2026 10:58 AM (IST)
बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. हालांकि, फिल्म की रिलीज से पहले ही सुनील शेट्टी ने वार्निंग दी थी कि अगर उनके बेटे अहान शेट्टी को किसी भी तरह से टारगेट किया गया तो वो छोड़ेंगे नहीं.

बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. हालांकि, फिल्म की रिलीज से पहले ही सुनील शेट्टी ने वार्निंग दी थी कि अगर उनके बेटे अहान शेट्टी को किसी भी तरह से टारगेट किया गया तो वो छोड़ेंगे नहीं.

सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी स्टारर बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है. फिल्म की रिलीज से पहले सुनील शेट्टी ने अपने बेटे अहान शेट्टी को लेकर बात की थी. उन्होंने था कि अगर कोई उनके बेटे पर पर्सनल अटैक करेगा तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे.
सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी स्टारर बॉर्डर 2 रिलीज हो चुकी है. फिल्म की रिलीज से पहले सुनील शेट्टी ने अपने बेटे अहान शेट्टी को लेकर बात की थी. उन्होंने था कि अगर कोई उनके बेटे पर पर्सनल अटैक करेगा तो वो उसे नहीं छोड़ेंगे.
ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने कहा कि जब परिवार की बात आती है तो वो एकदम अलग इंसान होते हैं. जब अहान शेट्टी के करियर की बात आती है तो वो उन्हें खुद फैसला करने देते हैं. लेकिन कोई पर्सनल अटैक करेगा तो छोड़ेंगे नहीं.
ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने कहा कि जब परिवार की बात आती है तो वो एकदम अलग इंसान होते हैं. जब अहान शेट्टी के करियर की बात आती है तो वो उन्हें खुद फैसला करने देते हैं. लेकिन कोई पर्सनल अटैक करेगा तो छोड़ेंगे नहीं.
Published at : 23 Jan 2026 10:58 AM (IST)
Suniel Shetty Ahaan Shetty Border 2

