Oscar 2026: मनोरंजन जगत के सबसे बड़े अवॉर्ड्स यानी कि ऑस्कर 2026 पर आज सभी की नजर है. जिसके लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. खासतौर से ये अवॉर्ड्स इस साल भारत के लिए ज्यादा खास हैं. वो इसलिए क्योंकि इस बार ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा इन अवॉर्ड्स में बतौर प्रेसेंटर नजर आने वाली हैं. भले ही भारत की फिल्म 'होमबाउंड' नॉमिनेशंस से बाहर हो गई हो, लेकिन प्रियंका को अवॉर्ड प्रेजेंट करते हुए देखने के लिए हर कोई बेकरार है. ऐसे में आइये आपको बताते हैं कि इन अवॉर्ड्स को आप कब और कहां देख सकते हैं?

भारत में कब और कहां देखें ऑस्कर अवॉर्ड्स?

लॉस एंजेलिस में आयोजित होने वाले ये अवॉर्ड्स समय के कारण भारत में सोमवार को देखे जा सकेंगे. ऑस्कर अवॉर्ड्स 2026 का लाइव टेलीकास्ट सोमवार, 16 मार्च, 2026 को सुबह 4:30 बजे IST से होगा. रेड कार्पेट की शुरुआत लगभग 3:30 बजे IST पर होगी. जो लोग लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं देख पाएंगे उनके लिए सोमवार शाम 9:00 बजे IST पर इसका रिपीट टेलीकास्ट दिखाया जाएगा. भारतीय दर्शक इन अवॉर्ड्स को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार, टीवी पर स्टार मूवीज, स्टार मूवीज सिलेक्ट और कलर्स इनफिनिटी पर देख सकते हैं.

प्रियंका चोपड़ा हैं प्रसेंटर?

ये अवॉर्ड्स हर साल की तरह ही इस साल भी लॉस एंजेलिस के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किए जा रहे हैं. जिसमें भारतीय मूल की एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा बतौर प्रेजेंटर नजर आएंगी. इसी वजह से भारत में इन अवॉर्ड्स का इस साल कुछ ज्यादा ही क्रेज है. तो वहीं मशहूर कॉमेडियन और टीवी होस्ट कोनन ओ’ब्रायन इस अवॉर्ड सेरेमनी को होस्ट करने वाले हैं.

कब हुए थे नॉमिनेशंस अनाउंस?

इस अवॉर्ड सेरेमनी के नॉमिनेशंस 22 जनवरी को अनाउंस किए गए थे. जिसमें भारत की 'होमबाउंड' पर सभी की नजरें थीं. हालांकि ये फिल्म नॉमिनेशंस में शामिल नहीं हो पाई थी. वहीं इस साल कई फिल्मों के बीच बेस्ट फिल्म के लिए मुकाबला होने वाला है. तो वहीं कई सारे एक्टर्स के बीच भी बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस के लिए कड़ा मुकाबला है.