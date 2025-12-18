हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडक्रिसमस से पहले यूं वेकेशन एंजॉय कर रहीं मलाइका अरोड़ा, फोटोज में दिखा कूल अवतार

क्रिसमस से पहले यूं वेकेशन एंजॉय कर रहीं मलाइका अरोड़ा, फोटोज में दिखा कूल अवतार

Pre-Christmas Vacation: क्रिसमस से पहले मलाइका अरोड़ा वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. कैजुअल आउटफिट और रिलैक्स लुक में फैंस को अपनी स्टाइल और फिटनेस से इम्प्रेस किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Dec 2025 12:57 PM (IST)
Pre-Christmas Vacation: क्रिसमस से पहले मलाइका अरोड़ा वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. कैजुअल आउटफिट और रिलैक्स लुक में फैंस को अपनी स्टाइल और फिटनेस से इम्प्रेस किया.

बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन और स्टाइल आइकन मलाइका अरोड़ा क्रिसमस से पहले वेकेशन एंजॉय कर रही हैं.अपने कैजुअल और रिलैक्स लुक में वे फैंस का ध्यान खींच रही हैं. उनका ये वेकेशन लुक स्टाइल और कम्फर्ट का परफेक्ट मिक्स है.

1/9
बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन और स्टाइल आइकन मलाइका अरोड़ा एक बार फिर अपने वेकेशन मोड को लेकर चर्चा में हैं.
बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन और स्टाइल आइकन मलाइका अरोड़ा एक बार फिर अपने वेकेशन मोड को लेकर चर्चा में हैं.
2/9
क्रिसमस से पहले मलाइका ने छुट्टियों का मूड बना लिया है और अपनी वेकेशन फोटोज़ से सोशल मीडिया का टेंपरेचर बढ़ा दिया है. हाल ही में शेयर की गई तस्वीरों में मलाइका बेहद रिलैक्स और खुश नजर आ रही हैं.
क्रिसमस से पहले मलाइका ने छुट्टियों का मूड बना लिया है और अपनी वेकेशन फोटोज़ से सोशल मीडिया का टेंपरेचर बढ़ा दिया है. हाल ही में शेयर की गई तस्वीरों में मलाइका बेहद रिलैक्स और खुश नजर आ रही हैं.
Published at : 18 Dec 2025 12:57 PM (IST)
Tags :
Bollywood Actress MALAIKA ARORA Malaika Arora Christmas Vacation

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘विकसित भारत’ के जी राम जी बिल पर संसद में चर्चा शुरू, विपक्ष का हंगामा
‘विकसित भारत’ के जी राम जी बिल पर संसद में चर्चा शुरू, विपक्ष का हंगामा
छत्तीसगढ़
Naxal Encounter: सुकमा मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सली ढेर, DRG जवानों को बड़ी कामयाबी
Naxal Encounter: सुकमा मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सली ढेर, DRG जवानों को बड़ी कामयाबी
विश्व
Russia Muslim Population: इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
स्पोर्ट्स
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Delhi Pollution: बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला | Pollution | AQI Delhi
Silver ने रचा इतिहास 40 साल बाद Crude Oil को पछाड़ा | Silver Price New Era शुरू?| Paisa Live
Sansani:घर के अंदर मौत का तहखाना !
IPO Alert: MARC Technocrats IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
UP News:स्कूल के मिड-डे मील में रेंगते मिले कीड़े, हड़कंप मचने के बाद BSA ने बैठाई जांच! | Mau

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: क्या संघ ‘हिंदू राष्ट्र’ के अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा है ?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘विकसित भारत’ के जी राम जी बिल पर संसद में चर्चा शुरू, विपक्ष का हंगामा
‘विकसित भारत’ के जी राम जी बिल पर संसद में चर्चा शुरू, विपक्ष का हंगामा
छत्तीसगढ़
Naxal Encounter: सुकमा मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सली ढेर, DRG जवानों को बड़ी कामयाबी
Naxal Encounter: सुकमा मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सली ढेर, DRG जवानों को बड़ी कामयाबी
विश्व
Russia Muslim Population: इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
स्पोर्ट्स
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
साउथ सिनेमा
द राजा साब फेम एक्ट्रेस निधि को भीड़ ने घेरा, हालत हुई खराब, धक्का-मुक्की का वीडियो देख भड़कीं चिन्मयी श्रीपदा
द राजा साब फेम एक्ट्रेस निधि को भीड़ ने घेरा, हालत हुई खराब, धक्का-मुक्की का वीडियो देख भड़कीं चिन्मयी श्रीपदा
हेल्थ
Early Kidney Failure Signs: किडनी फेल्योर के ये 7 लक्षण अक्सर लोग कर देते हैं इग्नोर, नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताए बचने के तरीके
किडनी फेल्योर के ये 7 लक्षण अक्सर लोग कर देते हैं इग्नोर, नेफ्रोलॉजिस्ट ने बताए बचने के तरीके
जनरल नॉलेज
अब नेपाल में चलेंगे 200 और 500 के भारतीय नोट, वहां कितनी हो जाती है इनकी वैल्यू?
अब नेपाल में चलेंगे 200 और 500 के भारतीय नोट, वहां कितनी हो जाती है इनकी वैल्यू?
जनरल नॉलेज
Minorities Rights Day 2025: अल्पसंख्यकों को सबसे पहले कौन-सा अधिकार मिला था, इससे उन्हें क्या हुआ फायदा?
अल्पसंख्यकों को सबसे पहले कौन-सा अधिकार मिला था, इससे उन्हें क्या हुआ फायदा?
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
Embed widget