क्रिसमस से पहले यूं वेकेशन एंजॉय कर रहीं मलाइका अरोड़ा, फोटोज में दिखा कूल अवतार

क्रिसमस से पहले मलाइका ने छुट्टियों का मूड बना लिया है और अपनी वेकेशन फोटोज़ से सोशल मीडिया का टेंपरेचर बढ़ा दिया है. हाल ही में शेयर की गई तस्वीरों में मलाइका बेहद रिलैक्स और खुश नजर आ रही हैं.