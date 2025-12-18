एक्सप्लोरर
क्रिसमस से पहले यूं वेकेशन एंजॉय कर रहीं मलाइका अरोड़ा, फोटोज में दिखा कूल अवतार
Pre-Christmas Vacation: क्रिसमस से पहले मलाइका अरोड़ा वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. कैजुअल आउटफिट और रिलैक्स लुक में फैंस को अपनी स्टाइल और फिटनेस से इम्प्रेस किया.
बॉलीवुड की फिटनेस क्वीन और स्टाइल आइकन मलाइका अरोड़ा क्रिसमस से पहले वेकेशन एंजॉय कर रही हैं.अपने कैजुअल और रिलैक्स लुक में वे फैंस का ध्यान खींच रही हैं. उनका ये वेकेशन लुक स्टाइल और कम्फर्ट का परफेक्ट मिक्स है.
1/9
2/9
Published at : 18 Dec 2025 12:57 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
बेहद ग्लैमरस हैं द राजा साब फेम एक्ट्रेस, 10 फोटोज में देखें प्रभास की हीरोइन के खूबसूरत लुक्स
बॉलीवुड
10 Photos
रश्मिका मंदाना की देखें 10 तस्वीरें, दो महीने बाद विजय देवरकोंडा की बनेंगी दुल्हनियां!
बॉलीवुड
8 Photos
20 साल लिवइन में रहने के बाद इस एक्ट्रेस ने की थी शादी, अब एक महीने में ही कह दिया ये
बॉलीवुड
7 Photos
28 साल बाद बॉर्डर के स्टार्स का बदला लुक, सनी देओल से जैकी श्रॉफ तक, अब दिखते हैं ऐसे
बॉलीवुड
7 Photos
रितेश देशमुख के बर्थडे पर जेनेलिया ने शेयर की रोमांटिक फोटोज, कहा- 'हैप्पी बर्थडे मेरी हार्टबीट'
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
‘विकसित भारत’ के जी राम जी बिल पर संसद में चर्चा शुरू, विपक्ष का हंगामा
छत्तीसगढ़
Naxal Encounter: सुकमा मुठभेड़ में 3 इनामी नक्सली ढेर, DRG जवानों को बड़ी कामयाबी
विश्व
इस देश में 2030 तक एक तिहाई होंगे मुस्लिम? बदल रहा जनसंख्या का आंकड़ा, जानें हिंदुओं की स्थिति
स्पोर्ट्स
नाथन लायन ने तोड़ा रिकॉर्ड तो बौखला गए मैक्ग्रा! कुर्सी पटकने का वीडियो हुआ वायरल
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
बेहद ग्लैमरस हैं द राजा साब फेम एक्ट्रेस, 10 फोटोज में देखें प्रभास की हीरोइन के खूबसूरत लुक्स
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion