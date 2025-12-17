एक्सप्लोरर
28 साल बाद बॉर्डर के स्टार्स का बदला लुक, सनी देओल से जैकी श्रॉफ तक, अब दिखते हैं ऐसे
Then Vs Now: बॉर्डर फिल्म के स्टार्स सनी देओल, अक्षय खन्ना, सुनील शेट्टी, तबु, पूजा भट्ट और जैकी श्रॉफ का देन वर्सेज नाउ लुक सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
साल 1997 में आई फिल्म बॉर्डर आज भी लोगों के दिलों में खास जगह रखती है. अब फिल्म की कास्ट का देन वर्सेज नाउ लुक सामने आया है जिसे देखकर फैंस को पुराना दौर याद आ गया है.
1/7
2/7
Published at : 17 Dec 2025 02:51 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
28 साल बाद बॉर्डर के स्टार्स का बदला लुक, सनी देओल से जैकी श्रॉफ तक, अब दिखते हैं ऐसे
बॉलीवुड
7 Photos
रितेश देशमुख के बर्थडे पर जेनेलिया ने शेयर की रोमांटिक फोटोज, कहा- 'हैप्पी बर्थडे मेरी हार्टबीट'
बॉलीवुड
7 Photos
फैमिली के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुईं माधुरी दीक्षित, कैजुअल लुक में पति डॉ नेने संग दिए जमकर पोज
बॉलीवुड
7 Photos
2026 में इन 7 सुपरस्टार्स की दहाड़ से गूंजेगा बॉक्स ऑफिस, रिलीज होंगी ये धांसू फिल्में
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
दरवाजे पर ताला, भाई चुप, मोहल्ले में सन्नाटा... हैदराबाद में सिडनी हमलावर साजिद के घर क्या मिला?
गुजरात
सूरत: केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर बिग्रेड की 10 गाड़ियां मौके पर, मची अफरातफरी
इंडिया
इधर कांग्रेस ने जारी किया संसद सत्र के लिए व्हिप, उधर जर्मनी पहुंच गए राहुल गांधी, सामने आई तस्वीर, जानें क्या कह रही BJP
क्रिकेट
पार्थिव पटेल ने कहा- इस खिलाड़ी पर गुजरात टाइटंस की बहुत पहले से नजर थी, जानिए कौन है वो
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion