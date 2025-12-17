28 साल बाद बॉर्डर के स्टार्स का बदला लुक, सनी देओल से जैकी श्रॉफ तक, अब दिखते हैं ऐसे

साल 1997 में रिलीज हुई जे.पी. दत्ता की फिल्म ‘बॉर्डर’ आज भी बॉलीवुड की सबसे यादगार वॉर फिल्म मानी जाती है. देशभक्ति, इमोशन और दमदार डायलॉग्स से सजी इस फिल्म ने उस वक्त बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की थी. अब करीब 28 साल बाद जब फिल्म की कास्ट की देन वर्सेज नाउ तस्वीरें सामने आई हैं तो सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज देखने को मिल रहा है.