स्लीव्लेस फ्रॉक और डायमंड नेकलेस में रानी मुखर्जी का प्रिंसेस लुक, वैभवी मर्चेंट की बर्थडे पार्टी से खूबसूरत तस्वीरें वायरल

स्लीव्लेस फ्रॉक और डायमंड नेकलेस में रानी मुखर्जी का प्रिंसेस लुक, वैभवी मर्चेंट की बर्थडे पार्टी से खूबसूरत तस्वीरें वायरल

Rani Mukerji Photos: बॉलीवुड कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट की बर्थडे पार्टी में कई सितारों ने शिरकत की. इस दौरान एक्ट्रेस रानी मुखर्जी भी मौजूद रहीं जिन्होंने अपने लुक से हर किसी का ध्यान खींच लिया.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 17 Dec 2025 11:01 PM (IST)
Rani Mukerji Photos: बॉलीवुड कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट की बर्थडे पार्टी में कई सितारों ने शिरकत की. इस दौरान एक्ट्रेस रानी मुखर्जी भी मौजूद रहीं जिन्होंने अपने लुक से हर किसी का ध्यान खींच लिया.

वैभवी मर्चेंट की बर्थडे पार्टी में करण जौहर, अनिल कपूर से लेकर अर्जुन कपूर तक पहुंचे. रानी मुखर्जी भी इस पार्टी का हिस्सा बनीं. इस दौरान एक्ट्रेस के लुक ने लाइमलाइट अपने नाम कर ली.

1/8
रानी मुखर्जी अपनी दोस्त और कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट की बर्थडे पार्टी में स्टाइलिश लुक में पहुंचीं. इस दौरान उनके लुक से नजरें हटाना मुश्किल हो गया.
रानी मुखर्जी अपनी दोस्त और कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट की बर्थडे पार्टी में स्टाइलिश लुक में पहुंचीं. इस दौरान उनके लुक से नजरें हटाना मुश्किल हो गया.
2/8
ब्लैक कलर की स्लीव्लेस फ्लोरल फ्रॉक में रानी बेहद खूबसूरत दिख रही थीं. इसके साथ उन्होंने मैचिंग हील्स भी पेयर किए थे.
ब्लैक कलर की स्लीव्लेस फ्लोरल फ्रॉक में रानी बेहद खूबसूरत दिख रही थीं. इसके साथ उन्होंने मैचिंग हील्स भी पेयर किए थे.
Published at : 17 Dec 2025 10:50 PM (IST)
Rani Mukerji Vaibhavi Merchant Rani Mukerji Photos Mardaani 3

Embed widget