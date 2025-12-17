कहां गायब हो गई ऐश्वर्या राय की हमशक्ल स्नेहा उल्लाल? 10 फोटोज में देखें खूबसूरती

एक समय था जब स्नेहा उल्लाल का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती थी. ऐश्वर्या राय की हमशक्ल. साल 2005 में रिलीज़ हुई फिल्म लकी: नो टाइम फॉर लव से स्नेहा ने बॉलीवुड में एंट्री की और पहली ही फिल्म से वे ज़बरदस्त चर्चा में आ गई.