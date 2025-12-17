एक्सप्लोरर
Dhurandhar OTT Release: थिएटर के बाद ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी 'धुरंधर', आ गई डिटेल
Dhurandhar OTT Release:रणवीर सिंह की लेटेस्ट रिलीज 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर कहर बनकर टूट रही है. वहीं लोग इस फिल्म की ओटीटी रिलीज की डेट जानने के लिए भी एक्साइटेड हैं.
‘धुरंधर’ रिलीज के दिन ही गदर परफॉर्म कर रही है और छप्परफाड़ कमाई के साथ नए-नए रिकॉर्ड अपने नाम कर रही है शानदार अभिनय से लेकर रोमांचक एक्शन और ट्विस्ट तक, फिल्म में दर्शकों को बांधे रखने के लिए सब कुछ है और इसी वजह से आदित्य धर द्वारा निर्देशित ये स्पाई एक्शन फिल्म रिलीज के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है. दूसरे हफ्ते में भारत में 400 करोड़ी और वर्ल्डवाइड 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई करने के साथ ये फिल्म हाउसफुल चल रही है. वहीं अब इसकी ओटीटी रिलीज की डिटेल्स भी सामने आ गई है. जानते हैं ये थिएट्रिकल रन के बाद ओटीटी के किस प्लेटफॉर्म पर कब दस्तक देगी?
Published at : 17 Dec 2025 12:11 PM (IST)
