रितेश देशमुख के बर्थडे पर जेनेलिया ने शेयर की रोमांटिक फोटोज, कहा- 'हैप्पी बर्थडे मेरी हार्टबीट'
Ritesh Deshmukh Birthday Special: बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इसी खास मौके पर उनकी पत्नी जेनेलिया ने रोमांटिक फोटोज शेयर कर उन्हें विश किया है.
बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस मौके पर उनकी पत्नी जेनेलिया ने सोशल मीडिया पर रोमांटिक फोटोज शेयर की हैं और उन्हें खास अंदाज में विश किया है.
Published at : 17 Dec 2025 01:17 PM (IST)
