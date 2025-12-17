एक्सप्लोरर
शादी से पहले रश्मिका मंदाना की देखें 10 तस्वीरें, दो महीने बाद विजय देवरकोंडा की बनेंगी दुल्हनियां!
साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग और खूबसूरती का जलवा बिखेरने वाली रश्मिका मंदाना अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में बनी रहती हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही है.
रश्मिका मंदाना को लेकर पिछले काफी वक्त से खबरें आ रही हैं कि वो विजय देवरकोंडा के संग जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. हालांकि, कपल ने ऑफिशियल तौर पर कुछ नहीं कहा है.
Published at : 17 Dec 2025 08:41 PM (IST)
बॉलीवुड






राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion