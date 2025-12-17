हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
20 साल लिवइन में रहने के बाद इस एक्ट्रेस ने की थी शादी, अब एक महीने में ही कह दिया ये

Ashlesha Sawant-Sandeep Baswana: अश्लेषा सावंत और संदीप बसवाना ने अपनी वृंदावन वेडिंग का एक महीना पूरा होने पर सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट शेयर किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Dec 2025 03:52 PM (IST)
टीवी के पॉपुलर कपल अश्लेषा सावंत और संदीप बसवाना ने अपनी वृंदावन वेडिंग का एक महीना पूरा होने पर खास अंदाज में सेलिब्रेट किया हैं. इस मौके पर दोनों ने सोशल मीडिया पर प्यारा पोस्ट और वीडियो शेयर कर अपने फैंस के साथ खुशी के पल साझा किए हैं.

टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस अश्लेषा सावंत और एक्टर संदीप बसवाना ने वृंदावन में शादी की थी. अब अपनी वेडिंग को एक महीना पूरा होने पर खास तरीके से सेलिब्रेट किया है.
कपल ने सोशल मीडिया पर एक प्यारा सा पोस्ट और वीडियो शेयर किया जिसमें उनका प्यार और सुकून साफ नजर आया. इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा कि वृंदावन से उनका दिल हमेशा जुड़ा रहेगा.
Embed widget