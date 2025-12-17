एक्सप्लोरर
20 साल लिवइन में रहने के बाद इस एक्ट्रेस ने की थी शादी, अब एक महीने में ही कह दिया ये
Ashlesha Sawant-Sandeep Baswana: अश्लेषा सावंत और संदीप बसवाना ने अपनी वृंदावन वेडिंग का एक महीना पूरा होने पर सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट शेयर किया.
टीवी के पॉपुलर कपल अश्लेषा सावंत और संदीप बसवाना ने अपनी वृंदावन वेडिंग का एक महीना पूरा होने पर खास अंदाज में सेलिब्रेट किया हैं. इस मौके पर दोनों ने सोशल मीडिया पर प्यारा पोस्ट और वीडियो शेयर कर अपने फैंस के साथ खुशी के पल साझा किए हैं.
Published at : 17 Dec 2025 03:52 PM (IST)
