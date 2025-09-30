एक्सप्लोरर
बॉबी देओल के बेटे की 10 तस्वीरें, किसी एक्टर ने नहीं लगते हैं कम
Bobby Deol Son 10 Picturres: एक्टर बॉबी देओल के साथ-साथ अब उनके बेटे भी सुर्खियां बटोरते नजर आते हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं. तो आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.
बॉलीवुड के मशहूर एक्टर बॉबी देओल ने अपनी एक्टिंग से हमेशा फैंस का दिल जीता है. लेकिन अब उनके बेटे भी सुर्खियों में रहते हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं और लोग उन्हें देख कर कहते हैं कि वह किसी एक्टर से कम नहीं लगते. उनकी स्टाइल और पर्सनैलिटी देखकर साफ लगता है कि अगर वो फिल्मों में कदम रखते हैं तो स्टारडम के लिए तैयार हैं. तो आइए देखते हैं बॉबी देओल के बेटे की 10 तस्वीरें.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 30 Sep 2025 11:43 AM (IST)
Tags :Bobby Deol Aryaman Deol
बॉलीवुड
10 Photos
