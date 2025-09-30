हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बॉबी देओल के बेटे की 10 तस्वीरें, किसी एक्टर ने नहीं लगते हैं कम

बॉबी देओल के बेटे की 10 तस्वीरें, किसी एक्टर ने नहीं लगते हैं कम

Bobby Deol Son 10 Picturres: एक्टर बॉबी देओल के साथ-साथ अब उनके बेटे भी सुर्खियां बटोरते नजर आते हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं. तो आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Sep 2025 11:43 AM (IST)
Bobby Deol Son 10 Picturres: एक्टर बॉबी देओल के साथ-साथ अब उनके बेटे भी सुर्खियां बटोरते नजर आते हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं. तो आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर बॉबी देओल ने अपनी एक्टिंग से हमेशा फैंस का दिल जीता है. लेकिन अब उनके बेटे भी सुर्खियों में रहते हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी तस्वीरें वायरल होती रहती हैं और लोग उन्हें देख कर कहते हैं कि वह किसी एक्टर से कम नहीं लगते. उनकी स्टाइल और पर्सनैलिटी देखकर साफ लगता है कि अगर वो फिल्मों में कदम रखते हैं तो स्टारडम के लिए तैयार हैं. तो आइए देखते हैं बॉबी देओल के बेटे की 10 तस्वीरें.

1/10
1/10
बॉबी देओल के साथ उनके बेटे भी अब धीरे-धीरे लाइमलाइट में आ रहे हैं.
बॉबी देओल के साथ उनके बेटे भी अब धीरे-धीरे लाइमलाइट में आ रहे हैं.
2/10
2/10
बॉबी देओल के बेटे का नाम आर्यमन देओल है. वो भी अपने पापा की तरह काफी हैंडसम दिखते हैं.
बॉबी देओल के बेटे का नाम आर्यमन देओल है. वो भी अपने पापा की तरह काफी हैंडसम दिखते हैं.
3/10
3/10
आर्यमन की पढ़ाई न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस से हुई है, जहाँ उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई ऑनर्स के साथ पूरी की है.
आर्यमन की पढ़ाई न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस से हुई है, जहाँ उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई ऑनर्स के साथ पूरी की है.
4/10
4/10
आर्यमन ने अभी तक बॉलीवुड में कदम नहीं रखा है. वहीं उनके पापा नेगेटिव रोल से धमाल मचा रहे हैं.
आर्यमन ने अभी तक बॉलीवुड में कदम नहीं रखा है. वहीं उनके पापा नेगेटिव रोल से धमाल मचा रहे हैं.
5/10
5/10
बॉबी ने एक इंटरव्यू में अपने बेटे आर्यमन के फिल्मी डेब्यू को लेकर बात की थी.
बॉबी ने एक इंटरव्यू में अपने बेटे आर्यमन के फिल्मी डेब्यू को लेकर बात की थी.
6/10
6/10
उन्होनें बताया था कि, आगे चलकर आर्यमन भी फिल्मों में नजर आ सकते हैं.
उन्होनें बताया था कि, आगे चलकर आर्यमन भी फिल्मों में नजर आ सकते हैं.
7/10
7/10
हालांकि बॉबी ने ये भी क्लियर किया कि इसमें अभी 3 से 4 साल लगेंगे.
हालांकि बॉबी ने ये भी क्लियर किया कि इसमें अभी 3 से 4 साल लगेंगे.
8/10
8/10
बता दें कि बॉबी और आर्यमन के बीच पिता और बेटे से ज्यादा दोस्ती जैसा रिश्ता है. दोनों एक-दूसरे के साथ खूब मस्ती करते हैं.
बता दें कि बॉबी और आर्यमन के बीच पिता और बेटे से ज्यादा दोस्ती जैसा रिश्ता है. दोनों एक-दूसरे के साथ खूब मस्ती करते हैं.
9/10
9/10
वैसे तो आर्यमन ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते हैं. लेकिन वह अपने डैशिंग लुक्स से सभी का दिल जीत लेते हैं.
वैसे तो आर्यमन ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रहते हैं. लेकिन वह अपने डैशिंग लुक्स से सभी का दिल जीत लेते हैं.
10/10
10/10
फैंस भी उन्हें बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी बेताब हैं.
फैंस भी उन्हें बड़े पर्दे पर देखने के लिए काफी बेताब हैं.
Published at : 30 Sep 2025 11:43 AM (IST)
