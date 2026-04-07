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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअक्षय कुमार से तब्बू तक, 'भूत बंगला' की स्टारकास्ट में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें एजुकेशन डिटेल्स

अक्षय कुमार से तब्बू तक, 'भूत बंगला' की स्टारकास्ट में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें एजुकेशन डिटेल्स

Bhooth Bangla Starcast Education: अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म में काई कलाकार एक साथ नजर आने वाले हैं. आइए जानते है पढ़ाई लिखाई में कौन सबसे आगे है.

By : मयूरी सिंह  | Updated at : 07 Apr 2026 04:43 PM (IST)
Bhooth Bangla Starcast Education: अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म में काई कलाकार एक साथ नजर आने वाले हैं. आइए जानते है पढ़ाई लिखाई में कौन सबसे आगे है.

अपकमिंग फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. फिल्म में अक्षय कुमार, तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव और वामिक गब्बी जैसे कई कलाकार नज़र आने वाले हैं. फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड है. ऐसे में आइए रिलीज पहने जान लेते है ये सितारे आखिर कितने पढ़े लिखे हैं.

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बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के डॉन बॉस्को स्कूल से की. वहां से इन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन हासिल ली. जहां डिसिप्लिन और एकेडमिक्स दोनों पर अक्षय का फोकस था. इसके बाद अक्षय ने गुरु नानक खालसा कॉलेज मुंबई से इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया.
बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने अपनी स्कूलिंग दिल्ली के डॉन बॉस्को स्कूल से की. वहां से इन्होंने अपनी बेसिक एजुकेशन हासिल ली. जहां डिसिप्लिन और एकेडमिक्स दोनों पर अक्षय का फोकस था. इसके बाद अक्षय ने गुरु नानक खालसा कॉलेज मुंबई से इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया.
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कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय ने अपने कॉलेज के दिनों में पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी क्योंकि वे मार्शल आर्ट और फिल्मों में ही अपना करियर बनाना चाहते थे. अक्षय ने कॉलेज बीच में ही छोड़कर मार्शल आर्ट्स में अपना करियर बनाया और फिर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा.
कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय ने अपने कॉलेज के दिनों में पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी क्योंकि वे मार्शल आर्ट और फिल्मों में ही अपना करियर बनाना चाहते थे. अक्षय ने कॉलेज बीच में ही छोड़कर मार्शल आर्ट्स में अपना करियर बनाया और फिर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा.
Published at : 07 Apr 2026 04:43 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Tabu Rajpal Yadav Bhooth Bangla

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