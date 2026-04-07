अक्षय कुमार से तब्बू तक, 'भूत बंगला' की स्टारकास्ट में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें एजुकेशन डिटेल्स

कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षय ने अपने कॉलेज के दिनों में पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी क्योंकि वे मार्शल आर्ट और फिल्मों में ही अपना करियर बनाना चाहते थे. अक्षय ने कॉलेज बीच में ही छोड़कर मार्शल आर्ट्स में अपना करियर बनाया और फिर उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा.