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अक्षय कुमार से तब्बू तक, 'भूत बंगला' की स्टारकास्ट में कौन है सबसे ज्यादा पढ़ा-लिखा? जानें एजुकेशन डिटेल्स
Bhooth Bangla Starcast Education: अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म में काई कलाकार एक साथ नजर आने वाले हैं. आइए जानते है पढ़ाई लिखाई में कौन सबसे आगे है.
अपकमिंग फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. फिल्म में अक्षय कुमार, तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव और वामिक गब्बी जैसे कई कलाकार नज़र आने वाले हैं. फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड है. ऐसे में आइए रिलीज पहने जान लेते है ये सितारे आखिर कितने पढ़े लिखे हैं.
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Published at : 07 Apr 2026 04:43 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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