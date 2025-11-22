एक्सप्लोरर
भाग्यश्री ने थ्रोबैक फोटोज शेयर कर दिलाई 90’s की याद, फैंस बोले, 'आज भी उतनी ही खूबसूरत हैं'
Bhagyashree Pictures: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस भाग्यश्री ने हाल ही में सोशल मीडिया ओर पुरानी फोटोज शेयर की हैं जो कि काफी वायरल हो रही हैं. फोटो के साथ उन्होंने बड़ा ही प्यार कैप्शन भी लिखा है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री ने सोशल मीडिया पर अपनी थ्रोबैक तस्वीरें शेयर करते ही फैंस को सीधे 90’s के दौर में पहुंचा दिया. तस्वीरों में उनकी सिंपल और नैचुरल ब्यूटी ने सबका दिल जीत लिया. साथ ही उन्होंने बड़ा ही प्यारा कैप्शन भी लिखा है. जैसे ही उनकी ये फोटोज वायरल हुईं, कमेंट सेक्शन में तारीफों की लाइन लग गई.
Published at : 22 Nov 2025 03:32 PM (IST)
Tags :Bhagyashree
बॉलीवुड
भाग्यश्री ने थ्रोबैक फोटोज शेयर कर दिलाई 90's की याद, फैंस बोले, 'आज भी उतनी ही खूबसूरत हैं'
