भाग्यश्री ने थ्रोबैक फोटोज शेयर कर दिलाई 90's की याद, फैंस बोले, 'आज भी उतनी ही खूबसूरत हैं'

भाग्यश्री ने थ्रोबैक फोटोज शेयर कर दिलाई 90’s की याद, फैंस बोले, 'आज भी उतनी ही खूबसूरत हैं'

Bhagyashree Pictures: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस भाग्यश्री ने हाल ही में सोशल मीडिया ओर पुरानी फोटोज शेयर की हैं जो कि काफी वायरल हो रही हैं. फोटो के साथ उन्होंने बड़ा ही प्यार कैप्शन भी लिखा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Nov 2025 03:32 PM (IST)
Bhagyashree Pictures: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस भाग्यश्री ने हाल ही में सोशल मीडिया ओर पुरानी फोटोज शेयर की हैं जो कि काफी वायरल हो रही हैं. फोटो के साथ उन्होंने बड़ा ही प्यार कैप्शन भी लिखा है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री ने सोशल मीडिया पर अपनी थ्रोबैक तस्वीरें शेयर करते ही फैंस को सीधे 90’s के दौर में पहुंचा दिया. तस्वीरों में उनकी सिंपल और नैचुरल ब्यूटी ने सबका दिल जीत लिया. साथ ही उन्होंने बड़ा ही प्यारा कैप्शन भी लिखा है. जैसे ही उनकी ये फोटोज वायरल हुईं, कमेंट सेक्शन में तारीफों की लाइन लग गई.

1/8
एक्ट्रेस भाग्यश्री ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं. उनकी पहली फोटो की बात करें तो इसमें एक्ट्रेस काफी खूबसूरत दिख रही हैं उनका ये सादगी भरा अंदाज उन्हें और भी निखार रहा है. फोटो शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि इस टाइम में 14 साल की थी.
एक्ट्रेस भाग्यश्री ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर कुछ पुरानी तस्वीरें शेयर की हैं. उनकी पहली फोटो की बात करें तो इसमें एक्ट्रेस काफी खूबसूरत दिख रही हैं उनका ये सादगी भरा अंदाज उन्हें और भी निखार रहा है. फोटो शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने बताया कि इस टाइम में 14 साल की थी.
2/8
वहीं दूसरी फोटो में एक्ट्रेस ने बताया के ये फोटो उनके मॉडलिंग के पहले कैटलॉग की है. इस फोटो में भी भाग्यश्री बेहद ही सुंदर दिख रही हैं.
वहीं दूसरी फोटो में एक्ट्रेस ने बताया के ये फोटो उनके मॉडलिंग के पहले कैटलॉग की है. इस फोटो में भी भाग्यश्री बेहद ही सुंदर दिख रही हैं.
3/8
एक्ट्रेस ने लिखा, कि ये फोटो तब की है जब मैं 18 साल की थी, मैंने प्यार किया की शूटिंग से पहले का फोटोशूट. एक्ट्रेस इस लुक के काफी खूबसूरती दिख रही हैं.
एक्ट्रेस ने लिखा, कि ये फोटो तब की है जब मैं 18 साल की थी, मैंने प्यार किया की शूटिंग से पहले का फोटोशूट. एक्ट्रेस इस लुक के काफी खूबसूरती दिख रही हैं.
4/8
इस फोटो में एक्ट्रेस हंसते हुए पोज दे रही हैं, साथ ही में एक्ट्रेस ने बताया कि इस टाइम में 19 साल की थी, मेरे पति ने ब्राइडल शूट करवाने के लिए कहा था, क्योंकि शादी के बाद हमें ऐसा मौका नहीं मिला.
इस फोटो में एक्ट्रेस हंसते हुए पोज दे रही हैं, साथ ही में एक्ट्रेस ने बताया कि इस टाइम में 19 साल की थी, मेरे पति ने ब्राइडल शूट करवाने के लिए कहा था, क्योंकि शादी के बाद हमें ऐसा मौका नहीं मिला.
5/8
एक्ट्रेस ने पांचवीं और छठी फोटो अपने पापा और पति के साथ शेयर की है.
एक्ट्रेस ने पांचवीं और छठी फोटो अपने पापा और पति के साथ शेयर की है.
6/8
इसे पोस्ट करते हुए लिखा कि उस समय मेरे जीवन में सिर्फ दो ही इंसान मायने रखते थे.
इसे पोस्ट करते हुए लिखा कि उस समय मेरे जीवन में सिर्फ दो ही इंसान मायने रखते थे.
7/8
वहीं सातवीं फोटो में एक्ट्रेस एक बच्चे के साथ दिख रही हैं, एक्ट्रेस ने लिखा कि उस आदमी ने मेरी दुनिया बदल दी. उनकी ये पुरानी फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. जहां यूजर्स कमेंट के रहे है कि, आज भी वैसी की खूबसूरत दिखती हैं.
वहीं सातवीं फोटो में एक्ट्रेस एक बच्चे के साथ दिख रही हैं, एक्ट्रेस ने लिखा कि उस आदमी ने मेरी दुनिया बदल दी. उनकी ये पुरानी फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. जहां यूजर्स कमेंट के रहे है कि, आज भी वैसी की खूबसूरत दिखती हैं.
8/8
बता दें कि अब एक्ट्रेस का लुक काफी बदल गया है. वो पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं. आज भी फैंस उनके दीवाने है.
बता दें कि अब एक्ट्रेस का लुक काफी बदल गया है. वो पहले से और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हैं. आज भी फैंस उनके दीवाने है.
Published at : 22 Nov 2025 03:32 PM (IST)
Bhagyashree

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Embed widget