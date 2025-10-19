हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडआयुष्मान खुराना ने दी हैं बैक टू बैक 4 फ्लॉप, 'थामा' के बाद इन 2 फिल्मों से होगा कमबैक!

आयुष्मान खुराना ने दी हैं बैक टू बैक 4 फ्लॉप, 'थामा' के बाद इन 2 फिल्मों से होगा कमबैक!

Ayushmann Khurrana Career: आयुष्मान खुराना ने लगातार 8 हिट फिल्मों से अपनी चमक दिखाई थी, लेकिन फिर 4 फिल्में फ्लॉप साबित हुईं. अब उनका करियर इन 3 बड़ी फिल्मों से फिर से नई उड़ान भरने की राह पर है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Oct 2025 05:04 PM (IST)
Ayushmann Khurrana Career: आयुष्मान खुराना ने लगातार 8 हिट फिल्मों से अपनी चमक दिखाई थी, लेकिन फिर 4 फिल्में फ्लॉप साबित हुईं. अब उनका करियर इन 3 बड़ी फिल्मों से फिर से नई उड़ान भरने की राह पर है.

एक रेडियो जॉकी से शुरुआत करने वाले इस एक्टर ने 2012 में फिल्म 'विकी डोनर' से एक्टिंग में डेब्यू किया. अपनी एक्टिंग के अलावा ये हीरो अपने गानों के लिए भी जाना जाता है, जिन्होंने कई अवार्ड्स भी जीते हैं.

1/10
आयुष्मान खुराना ने अपने डेब्यू के साथ ही लोगों के दिलों में जगह बनानी शुरू कर दी थी. अब वो सबसे ज्यादा चहेते सितारों में शामिल हो चुके हैं.
आयुष्मान खुराना ने अपने डेब्यू के साथ ही लोगों के दिलों में जगह बनानी शुरू कर दी थी. अब वो सबसे ज्यादा चहेते सितारों में शामिल हो चुके हैं.
2/10
आयुष्मान खुराना का कोई बड़ा डेब्यू या स्टार परिवार नहीं था, फिर भी उनकी पहली फिल्म 'विक्की डोनर' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की.
आयुष्मान खुराना का कोई बड़ा डेब्यू या स्टार परिवार नहीं था, फिर भी उनकी पहली फिल्म 'विक्की डोनर' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता हासिल की.
3/10
आयुष्मान खुराना ने बैक टू बैक हिट्स दीं, लेकिन उसके बाद उनकी 4 फिल्में फ्लॉप हो गईं. अब वो 2025 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक 'थामा' से वापसी कर रहे हैं.
आयुष्मान खुराना ने बैक टू बैक हिट्स दीं, लेकिन उसके बाद उनकी 4 फिल्में फ्लॉप हो गईं. अब वो 2025 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक 'थामा' से वापसी कर रहे हैं.
4/10
आयुष्मान खुराना ने बॉलीवुड में कई बेहतरीन फिल्में दी हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 8 फिल्में ही हिट रही हैं, 2012 में 'विक्की डोनर', 2017 की 'बरेली की बर्फी' और 'शुभ मंगल सावधान', 2018 की 'अंधाधुन' और 'बधाई हो' ने दर्शकों का खासा दिल जीता.
आयुष्मान खुराना ने बॉलीवुड में कई बेहतरीन फिल्में दी हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 8 फिल्में ही हिट रही हैं, 2012 में 'विक्की डोनर', 2017 की 'बरेली की बर्फी' और 'शुभ मंगल सावधान', 2018 की 'अंधाधुन' और 'बधाई हो' ने दर्शकों का खासा दिल जीता.
5/10
2019 की हिट फिल्मों 'ड्रीम गर्ल','आर्टिकल 15' और 'बाला' के बाद. आयुष्मान खुराना के 'चंडीगढ़ करे आशिकी', 'हवाईजादा', 'मेरी प्यारी बिंदु' और 'डॉक्टर जी' फ्लॉप हो गईं.
2019 की हिट फिल्मों 'ड्रीम गर्ल','आर्टिकल 15' और 'बाला' के बाद. आयुष्मान खुराना के 'चंडीगढ़ करे आशिकी', 'हवाईजादा', 'मेरी प्यारी बिंदु' और 'डॉक्टर जी' फ्लॉप हो गईं.
6/10
आयुष्मान खुराना ने रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में बताया कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करने के लिए छोटा ब्रेक लिया था.
आयुष्मान खुराना ने रणवीर इलाहाबादिया के पॉडकास्ट में बताया कि उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस करने के लिए छोटा ब्रेक लिया था.
7/10
आयुष्मान खुराना ने कहा कि लंबे समय तक मल्टी-टास्किंग मुश्किल था और गानों पर ध्यान देने के लिए, लेकिन 2 साल के ब्रेक के बाद अब वह धमाकेदार कमबैक को तैयार हैं.
आयुष्मान खुराना ने कहा कि लंबे समय तक मल्टी-टास्किंग मुश्किल था और गानों पर ध्यान देने के लिए, लेकिन 2 साल के ब्रेक के बाद अब वह धमाकेदार कमबैक को तैयार हैं.
8/10
रश्मिका मंदाना के साथ आयुष्मान खुराना अपनी अपकमिंग फिल्म 'थामा' में नजर आने वाले हैं जो 21 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है.
रश्मिका मंदाना के साथ आयुष्मान खुराना अपनी अपकमिंग फिल्म 'थामा' में नजर आने वाले हैं जो 21 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है.
9/10
इसके अलावा आयुष्मान खुराना और शारवरी नवंबर 2025 में सूरज बड़जात्या की फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म की शूटिंग करेंगे, जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है.
इसके अलावा आयुष्मान खुराना और शारवरी नवंबर 2025 में सूरज बड़जात्या की फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म की शूटिंग करेंगे, जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया है.
10/10
इस लिस्ट में 2019 में रिलीज हुई कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनकर और अनन्या पांडे स्टारर 'पति पत्नी और वो' का सीक्वल भी शामिल है, जिसमें आयुष्मान खुराना को कास्ट किया गया है.
इस लिस्ट में 2019 में रिलीज हुई कार्तिक आर्यन, भूमि पेडनकर और अनन्या पांडे स्टारर 'पति पत्नी और वो' का सीक्वल भी शामिल है, जिसमें आयुष्मान खुराना को कास्ट किया गया है.
Published at : 19 Oct 2025 04:55 PM (IST)
Tags :
Ayushmann Khurrana Pati Patni Aur Woh THAMA

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में फिल्मी स्टाइल में चोरी, कीमती जूलरी ले गए चोर, वारदात के बाद संग्रहालय बंद
पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में फिल्मी स्टाइल में चोरी, कीमती जूलरी ले गए चोर, वारदात के बाद संग्रहालय बंद
बिहार
'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना...', टिकट बंटवारे को लेकर गिरिराज सिंह ने कसा तंज
'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना ये लोग आपका कुर्ता फाड़ देंगे', गिरिराज सिंह ने कसा तंज
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
इंडिया की पहली पसंद हैं ये 10 एक्ट्रेसेस, लिस्ट में ज्यादातर साउथ की हसीनाएं
इंडिया की पहली पसंद हैं ये 10 एक्ट्रेसेस, लिस्ट में ज्यादातर साउथ की हसीनाएं
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

दिवाली 2025: बॉलीवुड की पार्टी, शाहरुख नहीं करेंगे दिवाली पार्टी होस्ट, गॉसिप्स-सीक्रेट्स | दिवाली की हार्दिक शुभकामनाए
सलमान खान ने 'पलटवार' को बनाया अपना हथियार! नेगेटिव PR और बयानों पर दबंग स्टाइल में दिया करारा जवाब
खेसरी लाल यादव, पवन सिंह और दिनेश लाल यादव का संघर्ष | आम्रपाली दुबे इंटरव्यू
BSF जवानों ने इस अंदाज में मनाई दिवाली | ABP NEWS
त्योहारों पर घर लौटने की होड़..रेलवे स्टेशनों पर उमड़ा लोगों का सैलाब |Breaking

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में फिल्मी स्टाइल में चोरी, कीमती जूलरी ले गए चोर, वारदात के बाद संग्रहालय बंद
पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में फिल्मी स्टाइल में चोरी, कीमती जूलरी ले गए चोर, वारदात के बाद संग्रहालय बंद
बिहार
'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना...', टिकट बंटवारे को लेकर गिरिराज सिंह ने कसा तंज
'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना ये लोग आपका कुर्ता फाड़ देंगे', गिरिराज सिंह ने कसा तंज
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
इंडिया की पहली पसंद हैं ये 10 एक्ट्रेसेस, लिस्ट में ज्यादातर साउथ की हसीनाएं
इंडिया की पहली पसंद हैं ये 10 एक्ट्रेसेस, लिस्ट में ज्यादातर साउथ की हसीनाएं
हेल्थ
Super Antibiotic Nefithromycin: डायबिटीज और कैंसर के मरीजों के लिए गुड न्यूज, भारत ने बनाई पहली देसी सुपर एंटीबायोटिक
डायबिटीज और कैंसर के मरीजों के लिए गुड न्यूज, भारत ने बनाई पहली देसी सुपर एंटीबायोटिक
यूटिलिटी
दिवाली पर घर तो नहीं ले आए मिलावटी खोया, मिनटों में ऐसे करें पहचान
दिवाली पर घर तो नहीं ले आए मिलावटी खोया, मिनटों में ऐसे करें पहचान
ट्रेंडिंग
ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ तो वेंडर ने यात्री से रखवा ली घड़ी! बदतमीजी की इंतेहा देख खौल उठेगा खून
ऑनलाइन पेमेंट नहीं हुआ तो वेंडर ने यात्री से रखवा ली घड़ी! बदतमीजी की इंतेहा देख खौल उठेगा खून
विश्व
गाजा में फिर शुरू हुई जंग! इजरायल ने हमास पर बरसाए बम, अमेरिकी रिपोर्ट के बाद IDF का एक्शन
गाजा में फिर शुरू हुई जंग! इजरायल ने हमास पर बरसाए बम, अमेरिकी रिपोर्ट के बाद IDF का एक्शन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget