एक्सप्लोरर
आयुष्मान खुराना ने दी हैं बैक टू बैक 4 फ्लॉप, 'थामा' के बाद इन 2 फिल्मों से होगा कमबैक!
Ayushmann Khurrana Career: आयुष्मान खुराना ने लगातार 8 हिट फिल्मों से अपनी चमक दिखाई थी, लेकिन फिर 4 फिल्में फ्लॉप साबित हुईं. अब उनका करियर इन 3 बड़ी फिल्मों से फिर से नई उड़ान भरने की राह पर है.
एक रेडियो जॉकी से शुरुआत करने वाले इस एक्टर ने 2012 में फिल्म 'विकी डोनर' से एक्टिंग में डेब्यू किया. अपनी एक्टिंग के अलावा ये हीरो अपने गानों के लिए भी जाना जाता है, जिन्होंने कई अवार्ड्स भी जीते हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 19 Oct 2025 04:55 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
आयुष्मान खुराना ने दी हैं बैक टू बैक 4 फ्लॉप, 'थामा' के बाद इन 2 फिल्मों से होगा कमबैक!
बॉलीवुड
7 Photos
राधिका मर्चेंट के बर्थडे बैश में अनन्या और जाह्नवी ने खूब मचाया धमाल, सामने आई तस्वीरें
बॉलीवुड
10 Photos
जब इस एक्ट्रेस के लिए गोविंदा ने तोड़ दी थी सुनीता संग सगाई, 10 फोटोज में देखें चांद जैसी खूबसूरती
बॉलीवुड
8 Photos
हार्ट शेप डीपनेक ब्लाउज में खूब जचीं नुसरत, ऑरेंज लहंगे में बला की हसीन दिखीं नरगिस
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
पेरिस के मशहूर लूव्र म्यूजियम में फिल्मी स्टाइल में चोरी, कीमती जूलरी ले गए चोर, वारदात के बाद संग्रहालय बंद
बिहार
'लालू जी दरवाजा मत खोलना वरना ये लोग आपका कुर्ता फाड़ देंगे', गिरिराज सिंह ने कसा तंज
क्रिकेट
सूर्यकुमार यादव का भी होगा रोहित शर्मा जैसा हाल! टी20 कप्तान को लगने लगा है डर? पूरा मामला उड़ा देगा होश
बॉलीवुड
इंडिया की पहली पसंद हैं ये 10 एक्ट्रेसेस, लिस्ट में ज्यादातर साउथ की हसीनाएं
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
आयुष्मान खुराना ने दी हैं बैक टू बैक 4 फ्लॉप, 'थामा' के बाद इन 2 फिल्मों से होगा कमबैक!
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion