आयुष्मान खुराना ने दी हैं बैक टू बैक 4 फ्लॉप, 'थामा' के बाद इन 2 फिल्मों से होगा कमबैक!

आयुष्मान खुराना ने बॉलीवुड में कई बेहतरीन फिल्में दी हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 8 फिल्में ही हिट रही हैं, 2012 में 'विक्की डोनर', 2017 की 'बरेली की बर्फी' और 'शुभ मंगल सावधान', 2018 की 'अंधाधुन' और 'बधाई हो' ने दर्शकों का खासा दिल जीता.