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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'सेट पर काम डिस्टर्ब करते थे', सनी देओल-अनिल कपूर के झगड़े में फ्लॉप हुईं तीन फिल्में

'सेट पर काम डिस्टर्ब करते थे', सनी देओल-अनिल कपूर के झगड़े में फ्लॉप हुईं तीन फिल्में

सनी देओल और अनिल कपूर ने साथ में तीन फिल्में कीं, लेकिन तीनों ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं. अब डायरेक्टर सुनील दर्शन ने खुलासा किया है कि दोनों के बीच की राइवलरी थी.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 29 Jul 2026 05:06 PM (IST)
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80 और 90 के दशक में बॉलीवुड के दो बड़े स्टार्स सनी देओल और अनिल कपूर की अपनी-अपनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी. दोनों ने साथ में तीन बड़ी फिल्में कीं, लेकिन अफसोस कि ये तीनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकीं. अब मशहूर फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सुनील दर्शन ने इन तीनों फिल्मों के फ्लॉप होने और दोनों एक्टर्स के बीच सेट पर चलने वाले तनाव को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है.

सनी देओल-अनिल कपूर के बीच थी अजीब सी राइवलरी
हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में सुनील दर्शन ने खुलासा किया कि सनी देओल और अनिल कपूर के बीच एक अजीब तरह की आपसी होड़ (राइवलरी) रहती थी, जो अक्सर उनके काम के बीच आ जाती थी. दोनों ने साथ में तीन फिल्में कीं- 'जोशीले', 'राम अवतार' और 'इंतकाम'. अगर ध्यान दिया जाए तो इनमें से कोई भी फिल्म हिट नहीं रही. डयरेक्टर का मानना है कि दोनों के बीच ऑन-स्क्रीन या ऑफ-स्क्रीन कोई केमिस्ट्री नहीं थी. वो जो किरदार निभाते थे, उनमें उनकी ये राइवलरी झलकती थी, जिससे काम काफी प्रभावित होता था.

सुनील दर्शन ने क्या कहा?
सुनील दर्शन ने कहा, 'अनिल कपूर और सनी देओस के बीच में कोई अजीब सी राइवलरी थी और कहीं न कहीं वो काम को डिस्टर्ब कर जाती थी. सनी देओल और अनिल कपूर ने तीन फिल्में साथ में कीं. एक का नाम था 'जोशीले', दूसरे का नाम था 'राम अवतार' और तीसरे का नाम था 'इंतकाम'. अगर आप नोटिस करें, तो उनमें से कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई. दोनों के बीच में कोई केमिस्ट्री नहीं थी, जो कैरेक्टर्स वो प्ले करते थे, उसमें कहीं न कहीं काम डिस्टर्ब हो जाता था.' 

सेट पर काम डिस्टर्ब करते थे', सनी देओल-अनिल कपूर के झगड़े में फ्लॉप हुईं तीन फिल्में

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दोनों बहुत बचकानी हरकतें करते थे...
सुनील दर्शन ने आगे कहा, 'वो बड़ा फनी, बचकानी हरकतें हुआ करती थीं और अक्सर ऐसा होता था कि एक हीरो अंदर बैठा है और दूसरा गेट के बाहर बैठा है. तो टास्क ये होता था कि सर, प्रोड्यूसर कैसे मैनेज करे, किससे कहे?'

सेट पर काम डिस्टर्ब करते थे', सनी देओल-अनिल कपूर के झगड़े में फ्लॉप हुईं तीन फिल्में

'सेट पर हर किसी का ईगो हैंडल करना पड़ता है'
स्टार्स का ईगो तो होता ही है, लेकिन जब आप एक प्रोड्यूसर के तौर पर सेट पर जाते हैं, तो सिर्फ स्टार्स ही नहीं, स्पॉटबॉय, मेकअप आर्टिस्ट, हेयर ड्रेसर और राइटर तक का ईगो भी संभालना पड़ता है. कभी कोई नखरे करता है, तो कभी कोई. ऐसे में हर किसी के साथ तालमेल बनाकर काम करना पड़ता है.' 

तीनों फिल्मों के बारे में जानिए
बता दें कि सनी देओल और अनिल कपूर की फिल्म 'राम अवतार' साल 1988 में रिलीज हुई थी. इस एक्शन ड्रामा फिल्म में श्रीदेवी भी लीड रोल में थी. हालांकि, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी. अब बात करते हैं साल 1988 में आई फिल्म 'इंतकाम' की. इसमें सनी और अनिल के अलावा मीनाक्षी शेषाद्रि, प्रेम चोपड़ा, कादर खान और शक्ति कपूर जैसे एक्टर्स नजर आए थे. इसके अलावा फिल्म 'जोशीले' 1989 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इसमें श्रीदेवी, मीनाक्षी शेषाद्रि और सतीश कौशिक जैसे कलाकार नजर आए थे.

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Published at : 29 Jul 2026 05:06 PM (IST)
Tags :
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