तमिल की हिट फिल्म Gatta Kusthi 2 की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म

3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई तमिल फिल्म 'गट्टा कुश्ती 2' अब ओटीटी पर दस्तक दे रही है. विष्णु विशाल और ऐश्वर्या लक्ष्मी स्टारर ये एक स्पोर्ट्स कॉमेडी फिल्म है, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. फिल्म की कहानी और स्टारकास्ट ने दर्शकों का ऐसा मनोरंजन किया कि सभी स्क्रीन से बंधे रहे. अब ये फिल्म ओटीटी पर आ रही है इसीलिए उन दर्शकों के लिए अच्छा मौका है, जिन्होंने थिएटर में इसे मिस कर दिया है. तो आइए जानते है कि फिल्म कब और कहां रिलीज होगी?

कब रिलीज होगी फिल्म?

हाल ही में नेटफ्लिक्स इंडिया ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, 'इस बार दूसरे राउंड में होगा प्यार या कुश्ती? नेटफ्लिक्स पर 31 जुलाई से देखिए 'गट्टा कुश्ती 2', तमिल, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषा में.' इस पोस्ट ने दर्शकों को खुश कर दिया है और सभी इसे देखने के लिए एक्साइटेड हो गए है. आप किसी भी भाषा में इसे आसानी से देख सकते है और अपने दिन को खास बना सकते हैं.

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फिल्म की कमाई

जब फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई, तो दर्शकों ने इसे बहुत पसंद किया. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने दुनियाभर से 55.39 करोड़ रुपये की कमाई की. वहीं फिल्म का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 47.09 करोड़ रहा. फिल्म की सफलता मेकर्स के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है और अब ओटीटी पर ये धमाल मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

फिल्म की टीम और स्टारकास्ट

बता दें कि ये फिल्म साल 2022 में आई 'गट्टा कुश्ती' का दूसरा पार्ट है. फिल्म का पहला पार्ट भी सुपरहिट था और सीक्वल भी दर्शकों की उम्मीदों पर खड़ा रहा. फिल्म को चेल्ला अय्यवु ने निर्देशित और इशारी के. गणेश, विष्णु विशाल और ईशान सक्सेना ने निर्माण किया हैं. वहीं फिल्म में विष्णु विशाल, ऐश्वर्या लक्ष्मी, राम्या कृष्णन, योगी बाबू, करुणास, मुनिसकांत और काली वेंकट जैसे कलाकार नजर आए. फिल्म को वेल्स फिल्म इंटरनेशनल, विष्णु विशाल स्टूडियोज और आईवीवाई एंटरटेनमेंट के बैनर तले ने बनाया गया है.

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