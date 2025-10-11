एक्सप्लोरर
कूल अंदाज में अर्जुन कपूर हुए एयरपोर्ट पर स्पॉट, हाथ जोड़कर पैपराजी को किया ग्रीट
Arjun Kapoor Airport Look Photos: एक्टर अर्जुन कपूर आज एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. जहां अर्जुन काफी कंफर्टेबल लुक में दिखाई दिए. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.
बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर को आज एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. उनकी स्टाइलिश एंट्री और कूल अंदाज ने फैंस का ध्यान खींचा. अर्जुन की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. चलिए देखते हैं अर्जुन कपूर के एयरपोर्ट स्टाइल की कुछ खास झलकियां.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 11 Oct 2025 03:26 PM (IST)
Tags :Arjun Kapoor
बॉलीवुड
7 Photos
करवा चौथ पर छाईं मौनी रॉय, ट्रेडिशनल लुक में दिखीं बेहद खूबसूरत, देखें खूबसूरत फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
आयुष्मान खुराना ने पत्नी ताहिरा के लिए करवाचौथ का व्रत, हाथों में रचाया पत्नी का नाम
बॉलीवुड
7 Photos
करवा चौथ के रंग में रंगीं बॉलीवुड की देसी गर्ल, स्पेशल पोस्ट शेयर कर पति निक जोनस पर जताया प्यार
बॉलीवुड
10 Photos
जवानी में इतने हैंडसम थे बॉबी देओल, तस्वीरें देखेंगे तो आर्यन खान-कार्तिक को भी भूल जाएंगे
बॉलीवुड
11 Photos
हाथों में मेहंदी, मांग में सिंदूर... करवा चौथ पर शिल्पा शेट्टी से मीरा कपूर तक ने किया सोलह श्रृंगार
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुतक्की कहलाएंगे मौलाना! दारुल उलूम देवबंद ने आलिम की डिग्री से नवाजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'बसपा से ज्यादा बीजेपी को उनकी जरूरत', मायावती के भतीजे आकाश आनंद पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
क्रिकेट
हैरान करने वाला रन आउट! डबल सेंचुरी के मुहाने पर लगा झटका, शुभमन गिल की गलती जायसवाल को पड़ी महंगी
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी, PK या चिराग, कौन बनेगा बिहार का CM; सामने आया C-Voter का चौंकाने वाला सर्वे
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion