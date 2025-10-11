हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकूल अंदाज में अर्जुन कपूर हुए एयरपोर्ट पर स्पॉट, हाथ जोड़कर पैपराजी को किया ग्रीट

कूल अंदाज में अर्जुन कपूर हुए एयरपोर्ट पर स्पॉट, हाथ जोड़कर पैपराजी को किया ग्रीट

Arjun Kapoor Airport Look Photos: एक्टर अर्जुन कपूर आज एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. जहां अर्जुन काफी कंफर्टेबल लुक में दिखाई दिए. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Oct 2025 03:26 PM (IST)
Arjun Kapoor Airport Look Photos: एक्टर अर्जुन कपूर आज एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए. जहां अर्जुन काफी कंफर्टेबल लुक में दिखाई दिए. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.

बॉलीवुड एक्टर अर्जुन कपूर को आज एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. उनकी स्टाइलिश एंट्री और कूल अंदाज ने फैंस का ध्यान खींचा. अर्जुन की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. चलिए देखते हैं अर्जुन कपूर के एयरपोर्ट स्टाइल की कुछ खास झलकियां.

1/7
अर्जुन कपूर को आज एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.
अर्जुन कपूर को आज एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.
2/7
इस दौरान वो काफी कैजुअल और कंफर्टेबल लुक में नजर आएं.
इस दौरान वो काफी कैजुअल और कंफर्टेबल लुक में नजर आएं.
3/7
अर्जुन के लुक कि बात करें तो उन्होनें ब्लैक कलर की टी शर्ट और पैंट पहनी थी..
अर्जुन के लुक कि बात करें तो उन्होनें ब्लैक कलर की टी शर्ट और पैंट पहनी थी..
4/7
साथ ही गॉगल्स लगाए अर्जुन फुल स्वैग में दिखे.
साथ ही गॉगल्स लगाए अर्जुन फुल स्वैग में दिखे.
5/7
उन्होनें अपने इस कूल लुक से सबका ध्यान खींचा.
उन्होनें अपने इस कूल लुक से सबका ध्यान खींचा.
6/7
अर्जुन पैप्स के लिए अलग अलग पोज देते भी नजर आएं.
अर्जुन पैप्स के लिए अलग अलग पोज देते भी नजर आएं.
7/7
उनकी ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रही हैं.
उनकी ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रही हैं.
Published at : 11 Oct 2025 03:26 PM (IST)
Arjun Kapoor

Photo Gallery

