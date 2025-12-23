हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: एक बार फिर तुलसी और नॉयना का होगा आमना-सामना, सड़क पर आएगा विरानी परिवार

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: एक बार फिर तुलसी और नॉयना का होगा आमना-सामना, सड़क पर आएगा विरानी परिवार

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है.शांति निकेतन तो बिल्कुल चिड़ियाघर बन चुका है, वहां के लोग सिर्फ आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 23 Dec 2025 08:10 AM (IST)
Preferred Sources

स्मृति ईरानी के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में एक के बाद एक बड़ा धमाका देखने को मिल रहा है. शो में 6 साल का लीप आते ही सबकुछ बदल चुका है. शांति निकेतन में तो अब सिर्फ लड़ाई झगड़ों की गूंज सुनने को मिल रही है. इतना ही नहीं अब तो आलम ये है कि विरानी परिवार सड़क पर आने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

परी की हालत तो एकदम खराब हो चुकी है. आलम ये है कि अब वो अपना दर्द किसी को सुना भी नहीं सकती है. रणविजय संग शादी करना उसकी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला साबित हुआ. उसने अपनी मां तुलसी की बात ना सुनकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी जो मार ली.

मिहिर नहीं करता नॉयना की इज्जत

इधर ऋतिक ने भी मिताली संग शादी कर ली है. उसकी भी एक बेटी हो चुकी है. अंगद और वृंदा भी दो जुड़वां बच्चों के पेरेंट्स बन चुके हैं.लेटेस्ट प्रोमो में अंगद के दोनों बच्चे उसके संग मस्ती करते हुए दिखाई दिए. बेशक नॉयना अब मिहिर के संग उसके घर में रह रही है.

लेकिन, मिहिर अब उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करता है. वो बस मिहिर की केयर टेकर बनकर रह गई है. तुलसी के जाने के बाद से बिजनेस में भी काफी नुकसान हुआ है.ऐसे में शांति निकेतन अब बिकने के कागार पर पहुंच चुका है. इस बात को लेकर घर में लड़ाई देखने को मिली.

परी के बर्थडे पर उसका परिवार सिर्फ लड़ता ही नजर आय़ा. परी ने कहा कि आज मेरा बर्थडे है और लड़ाई हो रही है. इस पर गायत्री कहती है कि अब बर्थडे वगैरा कुछ नहीं तुलसी रहती तो ये सब होता. इस बात पर नॉयना चिढ़ जाती है और कहती है कि इतनी ही तुलसी की याद आ रही है तो आप उसके पास चली क्यों नहीं जाती हैं.

नॉयना से गायत्री कहती है कि अभी भी उसकी आंखों में तुलसी का डर देखने को मिलता है. इधर, तुलसी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी है.लेकिन, इसी बीच एक बार फिर से 6 साल बाद तुलसी और नॉयना आपस में टकराने वाले हैं. तुलसी को देख एक बार फिर नॉयना के होश उड़ने वाले हैं.

Published at : 23 Dec 2025 08:10 AM (IST)
