बीमारियों की देसी दवा है आंवला रायता, जानिए इसके कमाल के फायदे और रेसिपी

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान हेल्दी रहना चाहता है. बदलती लाइफस्टाइल, गलत खानपान और तनाव के कारण लोग जल्दी बीमार पड़ने लगे हैं. खासतौर पर सर्दियों के मौसम में सर्दी-खांसी, कमजोर इम्यूनिटी, पेट की समस्याएं और जोड़ों का दर्द आम हो जाता है. ऐसे समय में हमें अपनी सेहत का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है.

अच्छी बात यह है कि सेहतमंद रहने के लिए हमें हमेशा महंगी दवाओं या सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं होती है. हमारी रसोई में मौजूद कुछ देसी चीजें ही कई बीमारियों से बचाव कर सकती हैं. इन्हीं में से एक आंवला है.आंवला को आयुर्वेद में अमृत के समान माना गया है. इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. हालांकि बहुत से लोगों को कच्चा आंवला खाना पसंद नहीं होता, क्योंकि इसका टेस्ट खट्टा और कसैला होता है. ऐसे में अगर आप आंवले को टेस्टी तरीके से खाना चाहते हैं, तो आंवला रायता एक बेहतरीन ऑप्शन है. यह न सिर्फ टेस्ट में लाजवाब होता है, बल्कि सेहत के लिए भी किसी देसी दवा से कम नहीं है.

आंवला रायता खाने के फायदे

1. इम्युनिटी मजबूत करता है - आंवला विटामिन C का अच्छा स्रोत है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और सर्दी-खांसी से बचाता है.

2. पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है - दही और आंवला दोनों ही पेट के लिए फायदेमंद होते हैं. यह रायता गैस, कब्ज और अपच की समस्या को दूर करता है.

3. वजन घटाने में मददगार - आंवला रायता कम कैलोरी वाला होता है और लंबे समय तक पेट भरा रखता है, जिससे वजन कम करने में मदद मिलती है.

4. स्किन और बालों के लिए फायदेमंद - आंवला स्किन को चमकदार बनाता है और बालों को मजबूत करता है. नियमित सेवन से बालों का झड़ना कम होता है.

5. शरीर को ठंडक देता है - दही और आंवला मिलकर शरीर को ठंडा रखते हैं और अंदरूनी गर्मी को कम करते हैं.

आंवला रायता बनाने की रेसिपी

1. सबसे पहले आंवले को अच्छे से धो लें. अब इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और बीज निकाल दें.

2. एक बर्तन में दही डालें और उसे अच्छी तरह फेंट लें, ताकि दही एकदम चिकना और मलाईदार हो जाए.

3. अब दही में भुना जीरा पाउडर, काला नमक और सेंधा नमक डालकर अच्छे से मिला लें.

4. कटे हुए आंवले दही में डालें और हल्के हाथ से मिलाएं.

5. ऊपर से हरी मिर्च, कटी हुई धनिया और थोड़ा सा सूखा नारियल डालें.

6. रायते को 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखें और ठंडा-ठंडा परोसें.

