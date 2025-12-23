Andrew Strauss Marriage 18 Years Younger Girlfriend: पहली पत्नी की लंग कैंसर से निधन होने के करीब 7 साल बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस ने दूसरी शादी रचाई ली है. स्ट्रॉस ने खुद से 18 साल छोटी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी की है. स्ट्रॉस की दूसरी पत्नी का नाम एंटोनिया लिनिअस-पीट है, जिनकी उम्र 30 साल है. स्ट्रॉस और एंटोनिया की ये शादी साउथ अफ्रीका के ऐतिहासिक शहर फ्रांसहोएक में एक निजी समारोह में 17 दिसंबर, 2025 को हुआ.

स्ट्रॉस की दूसरी शादी पर उनके दोनों बेटे थे मौजूद

स्ट्रॉस और एंटोनिया की शादी के मौके पर उनके दोनों बेटे सैमुअल और लुका भी मौजूद थे. स्ट्रॉस की पहली पत्नी रूथ का लंग कैंसर के कारण 29 दिसंबर, 2018 को निधन हो गया था. पहली पत्नी के निधन के बाद स्ट्रॉस लंबे समय तक अकेले रहे, लेकिन पिछले दो साल से वो एंटोनिया को डेट कर रहे थे और आखिरकार उन्होंने शादी रचा ली. शादी को बेहद निजी रखा गया था, जिसमें केवल परिवार के सदस्य ही शामिल हुए.

स्ट्रॉस की दूसरी पत्नी एंटोनिया कौन हैं?

एंटोनिया लिनिअस-पीट फिलहाल एक आर्ट एडवाइजरी कंपनी की डायरेक्टर हैं. इससे पहले वो एक पीआर एग्जीक्यूटिव थीं. एंटोनिया हांगकांग में पली-बढ़ी हैं और विल्टशायर के एक प्रतिष्ठित स्कूल से उनकी पढ़ाई हुई है. दो साल पहले एक कार्यक्रम के दौरान एंटोनिया और स्ट्रॉस की मुलाकात हुई थी, उसके बाद से दोनों ने एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया था.

स्ट्रॉस पहली पत्नी के नाम पर चलाते हैं फाउंडेशन

पूर्व इंग्लिश कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस अपनी पहली पत्नी के नाम पर एक फाउंडेशन चलाते हैं. साल 2019 में स्ट्रॉस ने रूथ स्ट्रॉस फाउंडेशन की स्थापना की थी. इस फाउंडेशन के द्वारा उन परिवारों की मदद की जाती है, जिन्होंने कैंसर के कारण अपने माता-पिता को खो दिया है. इसके अलावा ये स्मोकिंग नहीं करने वालों में होने वाले फेफड़ों के कैंसर पर रिसर्च के लिए फंड जुटाती है.