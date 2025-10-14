एक्सप्लोरर
23 साल की हुईं ‘सैयारा’ फेम अनीत पड्डा, मीडिया संग केक काटकर किया सेलिब्रेशन, ऑफ शोल्डर टॉप में दिखीं गॉर्जियस
Aneet Padda Birthday Celebration Photos: एक्ट्रेस अनीत पड्डा के बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं. जिसमें एक्ट्रेस केक काटती हुई नजर आ रही हैं.
मोहित सूरी की फिल्म ‘सैयारा’ से रातोंरात स्टार बनीं अनीत पड्डा आज अपना 23वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. एक्ट्रेस ने सेलिब्रेशन मीडिया के साथ किया. इस दौरान उन्होंने केक भी कट किया. नीचे देखिए तस्वीरें....
Published at : 14 Oct 2025 06:28 PM (IST)
