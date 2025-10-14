हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड23 साल की हुईं ‘सैयारा’ फेम अनीत पड्डा, मीडिया संग केक काटकर किया सेलिब्रेशन, ऑफ शोल्डर टॉप में दिखीं गॉर्जियस

23 साल की हुईं ‘सैयारा’ फेम अनीत पड्डा, मीडिया संग केक काटकर किया सेलिब्रेशन, ऑफ शोल्डर टॉप में दिखीं गॉर्जियस

Aneet Padda Birthday Celebration Photos: एक्ट्रेस अनीत पड्डा के बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं. जिसमें एक्ट्रेस केक काटती हुई नजर आ रही हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 14 Oct 2025 06:28 PM (IST)
Aneet Padda Birthday Celebration Photos: एक्ट्रेस अनीत पड्डा के बर्थडे सेलिब्रेशन की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं. जिसमें एक्ट्रेस केक काटती हुई नजर आ रही हैं.

मोहित सूरी की फिल्म ‘सैयारा’ से रातोंरात स्टार बनीं अनीत पड्डा आज अपना 23वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. एक्ट्रेस ने सेलिब्रेशन मीडिया के साथ किया. इस दौरान उन्होंने केक भी कट किया. नीचे देखिए तस्वीरें....

1/7
अनीत पड्डा बर्थडे के दिन एक इवेंट में पहुंची थी. जहां पर एक्ट्रेस के लिए एक ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा गया.
अनीत पड्डा बर्थडे के दिन एक इवेंट में पहुंची थी. जहां पर एक्ट्रेस के लिए एक ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा गया.
2/7
बर्थडे के दिन अनीत बेहद गॉर्जियस लुक में दिखी. उन्होंने ऑफ शोल्डर टॉप के साथ व्हाइट ट्राउजर पहना हुआ है.
बर्थडे के दिन अनीत बेहद गॉर्जियस लुक में दिखी. उन्होंने ऑफ शोल्डर टॉप के साथ व्हाइट ट्राउजर पहना हुआ है.
3/7
इस सेलिब्रेशन में अनीत के लिए एक बड़ा सा केक भी मंगवाया गया. एक्ट्रेस ने पहले मोमबत्ती बुझाई और फिर केक काटा.
इस सेलिब्रेशन में अनीत के लिए एक बड़ा सा केक भी मंगवाया गया. एक्ट्रेस ने पहले मोमबत्ती बुझाई और फिर केक काटा.
4/7
अनीत पड्डा का बर्थडे केक पिंक कलर का था. केक काटने के बाद उन्होंने पैप्स को कई सारे पोज भी दिए.
अनीत पड्डा का बर्थडे केक पिंक कलर का था. केक काटने के बाद उन्होंने पैप्स को कई सारे पोज भी दिए.
5/7
एक्ट्रेस के बर्थडे सेलिब्रेशन की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. जिनपर कमेंट कर फैंस एक्ट्रेस को बधाई दे रहे हैं.
एक्ट्रेस के बर्थडे सेलिब्रेशन की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. जिनपर कमेंट कर फैंस एक्ट्रेस को बधाई दे रहे हैं.
6/7
बता दें कि अनीत पड्डा ने मोहित सूरी की फिल्म ‘सैयारा’ से बतौर एक्ट्रेस डेब्यू किया है. फिल्म में उनके साथ अहान पांडे नजर आए.
बता दें कि अनीत पड्डा ने मोहित सूरी की फिल्म ‘सैयारा’ से बतौर एक्ट्रेस डेब्यू किया है. फिल्म में उनके साथ अहान पांडे नजर आए.
7/7
अहान और अनीत की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब बवाल काटा था. फिल्म ने छप्परफाड़ कमाई की थी.
अहान और अनीत की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब बवाल काटा था. फिल्म ने छप्परफाड़ कमाई की थी.
Published at : 14 Oct 2025 06:28 PM (IST)
Tags :
Bollywood Aneet Padda

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैंने आपका काम देखा है पर कुछ कहना नहीं चाहता, वरना...', ED पर क्यों ऐसा कहते-कहते रुक गए CJI गवई?
'मैंने आपका काम देखा है पर कुछ कहना नहीं चाहता, वरना...', ED पर क्यों ऐसा कहते-कहते रुक गए CJI गवई?
हरियाणा
'IPS पूरन ने यौन शोषण-जातिवाद को बढ़ावा दिया', सुसाइड से पहले आखिरी वीडियो में ASI ने लगाए आरोप
'IPS पूरन ने यौन शोषण-जातिवाद को बढ़ावा दिया', सुसाइड से पहले आखिरी वीडियो में ASI ने लगाए आरोप
विश्व
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
क्रिकेट
वेस्टइंडीज को हराने के बाद गौतम गंभीर ने दिल्ली की पिच पर उठाए सवाल, कहा- फ्यूचर में तेज गेंदबाजों के लिए...
वेस्टइंडीज को हराने के बाद गौतम गंभीर ने दिल्ली की पिच पर उठाए सवाल, कहा- फ्यूचर में तेज गेंदबाजों के लिए...
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

IPO Alert: Midwest Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPS Puran Kumar Case: IPS पूरन कुमार केस में आया बड़ा ट्विस्ट | ABP NEWS
Sensex-Nifty फिसले, पर IT Sector चमका – Gold-Silver बना Safe Haven| Paisa Live
IPS Officer Puran Kumar Case: IPS पूरन कुमार केस में Rahul Gandhi की एंट्री से चढ़ा सियासी पारा!
Mangal Lakshmi: Bua Dadi की साजिश आई सामने, Mangal ने किया Kapil से रिश्ता खत्म #sbs

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैंने आपका काम देखा है पर कुछ कहना नहीं चाहता, वरना...', ED पर क्यों ऐसा कहते-कहते रुक गए CJI गवई?
'मैंने आपका काम देखा है पर कुछ कहना नहीं चाहता, वरना...', ED पर क्यों ऐसा कहते-कहते रुक गए CJI गवई?
हरियाणा
'IPS पूरन ने यौन शोषण-जातिवाद को बढ़ावा दिया', सुसाइड से पहले आखिरी वीडियो में ASI ने लगाए आरोप
'IPS पूरन ने यौन शोषण-जातिवाद को बढ़ावा दिया', सुसाइड से पहले आखिरी वीडियो में ASI ने लगाए आरोप
विश्व
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
अफगान हमले से बौखलाए आसिम मुनीर ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, ISI चीफ और टॉप कमांडर्स पर चिल्लाए, पूछा- सो रहे थे क्या?
क्रिकेट
वेस्टइंडीज को हराने के बाद गौतम गंभीर ने दिल्ली की पिच पर उठाए सवाल, कहा- फ्यूचर में तेज गेंदबाजों के लिए...
वेस्टइंडीज को हराने के बाद गौतम गंभीर ने दिल्ली की पिच पर उठाए सवाल, कहा- फ्यूचर में तेज गेंदबाजों के लिए...
बॉलीवुड
अजय देवगन नेटवर्थ: मुंबई में खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य, एक्टिंग के साथ-साथ ऐसे भी करते हैं जबरदस्त कमाई
अजय देवगन नेटवर्थ: मुंबई में खड़ा किया करोड़ों का साम्राज्य, एक्टिंग के साथ-साथ ऐसे भी करते हैं जबरदस्त कमाई
बिहार
Bihar BJP List: बीजेपी ने पहली लिस्ट में साधे समीकरण, 17 OBC, 11 अतिपिछड़ा, 9 महिला, SC-ST से 6 उम्मीदवार
बिहार चुनाव: BJP की लिस्ट में 17 OBC, 11 अतिपिछड़ा, 9 महिला, SC-ST से 6 कैंडिडेट
ट्रेंडिंग
'10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी' वाले ने खरीदी स्कॉर्पियो-N, यूजर्स बोले- कैसे पूछे इसके दाम?
'10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी' वाले ने खरीदी स्कॉर्पियो-N, यूजर्स बोले- कैसे पूछे इसके दाम?
हेल्थ
तेंदुए को कैंसर और डायबिटीज तो बाघिन को मोतियाबिंद, जानवरों को क्यों हो रहीं इंसानों जैसी बीमारियां?
तेंदुए को कैंसर और डायबिटीज तो बाघिन को मोतियाबिंद, जानवरों को क्यों हो रहीं इंसानों जैसी बीमारियां?
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget