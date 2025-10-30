26 की उम्र में करोड़ों की मालकिन हैं अनन्या पांडे, नेटवर्थ में कियारा आडवाणी और सुहाना खान को देती हैं मात

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड26 की उम्र में करोड़ों की मालकिन हैं अनन्या पांडे, नेटवर्थ में कियारा आडवाणी और सुहाना खान को देती हैं मात

Ananya Panday Net Worth: अनन्या पांडे की लग्जरी लाइफस्टाइल और कमाई जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान. देखें उनकी नेट वर्थ और आने वाले प्रोजेक्ट्स की पूरी डिटेल.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Oct 2025 08:18 AM (IST)
अनन्या पांडे बॉलीवुड की सबसे यांग और पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने कम उम्र में ही अपनी मेहनत से करोड़ों की संपत्ति बना ली है. फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट्स से अनन्या हर साल जबरदस्त कमाई करती हैं. अनन्या पांडे सुहाना खान (20 करोड़ नेटवर्थ) और कियारा आडवाणी (40 करोड़ नेटवर्थ) से भी ज्यादा अमीर हैं.

बॉलीवुड की खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे आज इंडस्ट्री की सबसे पॉपुलर यंग स्टार्स में से एक हैं. उन्होंने बहुत कम समय में अपनी मेहनत और एक्टिंग स्किल्स से एक खास पहचान बनाई है.
अनन्या पांडे का जन्म 30 अक्टूबर 1998 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था.
अनन्या ने 2019 में फिल्म ‘स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2’ से बॉलीवुड में डेब्यू किया था . इसके बाद, वह 11 फिल्मों में दिखाई दी हैं, जिनमें नेटफ्लिक्स पर प्रस्तुत हिंदी-थ्रिलर ‘CTRL’ भी शामिल है.
वहीं अनन्या पांडे के कामकाज की बात करें तो वह हाल में ही अक्षय कुमार की फिल्म ‘केसरी 2’ का हिस्सा बनी थीं.
मई महीन में उन्हें ‘फोर्ब्स 30 अंडर 30 एशिया’ लिस्ट में शामिल किया गया है, जो उनकी सफलता और मेहनत का बड़ा सबूत है
टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अनन्या पांडे की नेट वर्थ 74 करोड़ रुपये है.
वे हर स्पॉन्सर्ड इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए 50 लाख रुपये और ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 60 लाख रुपये कमाती हैं.
2024 में, अनन्या ने बांद्रा वेस्ट में 1100 स्क्वायर फुट का शानदार अपार्टमेंट खरीदा और उनका पहला घर गौरी खान ने डिजाइन किया था.
अनन्या पांडे का कार कलेक्शन: उनके पास कई लग्जरी कारें हैं: रेंज रोवर HSE,रेंज रोवर स्पोर्ट्स, मर्सिडीज-बेंज E-Class, Skoda Kodiaq, Hyundai Santa Fe शामिल है .
अनन्या इस समय धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म ‘चांद मेरा दिल’ पर लक्ष्या के साथ काम कर रही हैं. इसके अलावा, वह ‘Call Me Bae’ सीजन 2 की शूटिंग भी इस साल करेंगी.
