एक्सप्लोरर
26 की उम्र में करोड़ों की मालकिन हैं अनन्या पांडे, नेटवर्थ में कियारा आडवाणी और सुहाना खान को देती हैं मात
Ananya Panday Net Worth: अनन्या पांडे की लग्जरी लाइफस्टाइल और कमाई जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान. देखें उनकी नेट वर्थ और आने वाले प्रोजेक्ट्स की पूरी डिटेल.
अनन्या पांडे बॉलीवुड की सबसे यांग और पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उन्होंने कम उम्र में ही अपनी मेहनत से करोड़ों की संपत्ति बना ली है. फिल्मों और ब्रांड एंडोर्समेंट्स से अनन्या हर साल जबरदस्त कमाई करती हैं. अनन्या पांडे सुहाना खान (20 करोड़ नेटवर्थ) और कियारा आडवाणी (40 करोड़ नेटवर्थ) से भी ज्यादा अमीर हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 30 Oct 2025 08:17 AM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
26 की उम्र में करोड़ों की मालकिन हैं अनन्या पांडे, नेटवर्थ में कियारा आडवाणी और सुहाना खान को देती हैं मात
बॉलीवुड
7 Photos
मौनी रॉय के रेस्टोरेंट में 410 रुपये में मिलता है गुलाब जामुन, जान लीजिए क्या है मेन्यू में किसका है कितना रेट
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
डॉलर होगा कमजोर, अमेरिका के एक फैसले से भारत समेत इन देशों को होगा बड़ा फायदा!
हरियाणा
हरियाणा: मेवात में तब्लीगी जमात का ऐतिहासिक जलसा! 3 लाख से ज्यादा लोगों के बीच हिंदू-मुस्लिम की एकता
विश्व
'दिल्ली में आजादी से हूं', शेख हसीना ने बताया वो कब लौटेंगी बांग्लादेश, यूनुस का पारा होगा हाई
इंडिया
Cyclone Montha: यूपी, झारखंड, ओडिशा में मोंथा का बड़ा असर,'तेज हवाओं के साथ कौंधेगी बिजली, भारी बारिश का अलर्ट'
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
26 की उम्र में करोड़ों की मालकिन हैं अनन्या पांडे, नेटवर्थ में कियारा आडवाणी और सुहाना खान को देती हैं मात
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion