बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता सिंह, जो सारा अली खान और इब्राहिम अली खान की मां हैं, आज यानी 9 फरवरी को अपना 68वां जन्मदिन मना रही हैं. अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानी जाने वाली अमृता सिंह ने अपने करियर में कई हिट फिल्मों में काम किया है, जिनमें ‘बेताब’, ‘2 स्टेट्स’, ‘बदला’, ‘शूटआउट एट लोखंडवाला’ समेत कई पॉपुलर फिल्में शामिल हैं.