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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडAishwarya Rai Pics: कान्स रेड कार्पेट से ऐश्वर्या राय की वो 8 तस्वीरें जिन्हें देख थम जाएंगी सांसें

Aishwarya Rai Pics: कान्स रेड कार्पेट से ऐश्वर्या राय की वो 8 तस्वीरें जिन्हें देख थम जाएंगी सांसें

Aishwarya Rai Pics: 'कांस फिल्म फेस्टिवल 2026' में ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने शानदार फैशन और आउटफिट से सभी का ध्यान खींच लिया हैं. तो आइए उनके इस साल के शानदार लुक्स को देखते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 May 2026 11:43 AM (IST)
Aishwarya Rai Pics: 'कांस फिल्म फेस्टिवल 2026' में ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने शानदार फैशन और आउटफिट से सभी का ध्यान खींच लिया हैं. तो आइए उनके इस साल के शानदार लुक्स को देखते हैं.

'कांस फिल्म फेस्टिवल 2026' में ऐश्वर्या राय बच्चन की मौजूदगी ने चार चांद लगा दिए. रेड कार्पेट पर आते ही उनके फैशन सेंस, आउटफिट्स और उनके लुक ने ऐसा जलवा बिखेरा कि सभी की नजरें उनपर टिकी रह गईं. हर साल कांस में ऐश्वर्या अपने फैशन स्टेटमेंट से धमाल मचा देती हैं. इस बार भी उन्होंने अपने लुक से हर किसी का ध्यान खींच लिया. इसी बीच आइए इस साल फेस्टिवल में पहने गए उनके आउटफिट पर एक नजर डालते हैं.

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इस लुक में ऐश्वर्या राय ड्रीमी अंदाज में नजर आईं. उन्होंने हल्के पिंक रंग की फ्लोई गाउन-स्टाइल साड़ी पहनी, जिस पर फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी लुक को एलिगेंट बना रही हैं.
इस लुक में ऐश्वर्या राय ड्रीमी अंदाज में नजर आईं. उन्होंने हल्के पिंक रंग की फ्लोई गाउन-स्टाइल साड़ी पहनी, जिस पर फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी लुक को एलिगेंट बना रही हैं.
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इस लुक में ऐश्वर्या राय ने डार्क ब्लू मर्मेड गाउन पहनकर रेड कार्पेट पर नजर आई.
इस लुक में ऐश्वर्या राय ने डार्क ब्लू मर्मेड गाउन पहनकर रेड कार्पेट पर नजर आई.
Published at : 25 May 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
Aishwarya Rai Cannes Film Festival 2026

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