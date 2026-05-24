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पिंक ओर्गेंजा साड़ी में नेहा धूपिया ने बिखेरा जलवा, सोशल मीडिया पर तस्वीरें देख फिदा हुए फैंस
Neha Dhupia Look: नेहा धूपिया ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका लुक फैंस को खूब पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.
हाल ही में एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वो ओर्गेंजा साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा, 'पेल पिंक + डार्क नाइट'. अब उनकी ये तस्वीरें फैंस के बीच वायरल हो रही है और हर कोई उनपर प्यार बरसा रहा है.
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Published at : 24 May 2026 09:37 PM (IST)
Tags :Neha Dhupia
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