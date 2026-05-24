हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपिंक ओर्गेंजा साड़ी में नेहा धूपिया ने बिखेरा जलवा, सोशल मीडिया पर तस्वीरें देख फिदा हुए फैंस

पिंक ओर्गेंजा साड़ी में नेहा धूपिया ने बिखेरा जलवा, सोशल मीडिया पर तस्वीरें देख फिदा हुए फैंस

Neha Dhupia Look: नेहा धूपिया ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका लुक फैंस को खूब पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 May 2026 09:37 PM (IST)
Neha Dhupia Look: नेहा धूपिया ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें उनका लुक फैंस को खूब पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं.

हाल ही में एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वो ओर्गेंजा साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही हैं. इन तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा, 'पेल पिंक + डार्क नाइट'. अब उनकी ये तस्वीरें फैंस के बीच वायरल हो रही है और हर कोई उनपर प्यार बरसा रहा है.

1/7
इसमें नेहा धूपिया ने हल्के पिंक रंग की खूबसूरत ऑर्गेंजा साड़ी पहनी है. साड़ी पर सिल्वर सीक्विन और फूलों की कढ़ाई की गई है, जो पूरे लुक को एलिगेंट बना रही है.
इसमें नेहा धूपिया ने हल्के पिंक रंग की खूबसूरत ऑर्गेंजा साड़ी पहनी है. साड़ी पर सिल्वर सीक्विन और फूलों की कढ़ाई की गई है, जो पूरे लुक को एलिगेंट बना रही है.
2/7
उनका ब्लाउज स्लीवलेस और डीप नेक डिजाइन में है. ब्लाउज पर भी हल्का शिमरी और सीक्विन वर्क किया गया है, जो साड़ी के साथ बहुत अच्छे से मैच कर रहा है.
उनका ब्लाउज स्लीवलेस और डीप नेक डिजाइन में है. ब्लाउज पर भी हल्का शिमरी और सीक्विन वर्क किया गया है, जो साड़ी के साथ बहुत अच्छे से मैच कर रहा है.
Published at : 24 May 2026 09:37 PM (IST)
Tags :
Neha Dhupia

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Main Vaapas Aaunga first Review: 'मैं वापस आऊंगा' का फर्स्ट रिव्यू आया सामने, जानें क्या है फिल्म का 'सरप्राइज पैकेज'
'मैं वापस आऊंगा' का फर्स्ट रिव्यू आया सामने, जानें क्या है फिल्म का 'सरप्राइज पैकेज'
मनोरंजन
'प्यार के लिए समय नहीं...', रिलेशनशिप को लेकर बोलीं शकीरा? 4 साल पहले हुआ था तलाक
'प्यार के लिए समय नहीं...', रिलेशनशिप को लेकर बोलीं शकीरा? 4 साल पहले हुआ था तलाक
मनोरंजन
अमिताभ बच्चन को देखने की चाहत में फैन हुआ बेहोश, जलसा के बाहर मची अफरा-तफरी, वीडियो वायरल
अमिताभ बच्चन को देखने की चाहत में फैन हुआ बेहोश, जलसा के बाहर मची अफरा-तफरी
मनोरंजन
सीएम विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' का इंतजार हुआ खत्म? 5 महीने बाद टिकट साइट पर दिखी रिलीज डेट
सीएम विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायकन' का इंतजार हुआ खत्म? 5 महीने बाद टिकट साइट पर दिखी रिलीज डेट
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: Dev-Vasudha का रोमांटिक डांस, Anniversary जश्न में झूमा Chauhan परिवार
Bollywood news: कान्स 2026 में ऐश्वर्या के लुक पर छिड़ी सोशल मीडिया पर जंग!
Twisha Sharma Case Update: पोस्टमार्टम से खुलेगी ट्विशा डेथ मिस्ट्री? | MP | Breaking
India-America Relations: 'सुरक्षा, व्यापार और निवेश को लेकर बात हुई'- S. Jaishankar | Marco Rubio
Honda City का नया Facelift आ गया! Hybrid और नए Look के साथ | #honda #hondacity #newupdate #autolive

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

जस्टिन एम. भरूचा
जस्टिन एम. भरूचाcorporate lawyer
Opinion: मुंबई में हवा का संकट और उसके लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण फैक्टर्स
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
क्वेटा ट्रेन ब्लास्ट: पाकिस्तानी सेना पर हमले के पीछे था मजीद ब्रिगेड का ये फिदायीन, BLA ने ली जिम्मेदारी
क्वेटा ट्रेन ब्लास्ट: पाकिस्तानी सेना पर हमले के पीछे था मजीद ब्रिगेड का ये फिदायीन, BLA ने ली जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश का नहीं करता समर्थन, UP में तीसरी बार सरकार बनाएंगे योगी', तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान
'अखिलेश का नहीं करता समर्थन, UP में तीसरी बार सरकार बनाएंगे योगी', तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान
बॉलीवुड
842% प्रॉफिट कमाने वाली 33 साल पुरानी फिल्म, जिसे आमिर खान ने कहा था 'वल्गर', बंदर बना था हीरो!
842% प्रॉफिट कमाने वाली 33 साल पुरानी फिल्म, जिसे आमिर खान ने कहा था 'वल्गर', बंदर बना था हीरो!
विश्व
'अगले कुछ घंटों में आ सकती है गुड न्यूज', ईरान अमेरिका युद्ध पर मार्को रुबियो का भारत से बड़ा ऐलान
'अगले कुछ घंटों में आ सकती है गुड न्यूज', ईरान अमेरिका युद्ध पर मार्को रुबियो का भारत से बड़ा ऐलान
इंडिया
जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे और एकनाथ शिंदे समेत 12 सांसदों को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार, देखें पूरी लिस्ट
जगदंबिका पाल, निशिकांत दुबे, एकनाथ शिंदे समेत 12 MPs को मिलेगा संसद रत्न पुरस्कार, देखें लिस्ट
ट्रेंडिंग
14 साल बाद नोएडा छोड़ अपने घर लौटा युवक, बोला- बहुत कुछ मिला लेकिन अपने नहीं, इमोशनल वीडियो वायरल
14 साल बाद नोएडा छोड़ अपने घर लौटा युवक, बोला- बहुत कुछ मिला लेकिन अपने नहीं, इमोशनल वीडियो वायरल
एग्रीकल्चर
फेंकने के बजाय पौधों में डालें संतरे के छिलके, नेचुरल कीटनाशक बनकर गार्डन को रखेंगे एकदम हरा-भरा
फेंकने के बजाय पौधों में डालें संतरे के छिलके, नेचुरल कीटनाशक बनकर गार्डन को रखेंगे एकदम हरा-भरा
हेल्थ
Mental Health Crisis: हर 8 में से 1 व्यक्ति मेंटल डिसऑर्डर का शिकार, 43 सेकंड में 1 सुसाइड, WHO के आंकड़े हैं खौफनाक
हर 8 में से 1 व्यक्ति मेंटल डिसऑर्डर का शिकार, 43 सेकंड में 1 सुसाइड, WHO के आंकड़े हैं खौफनाक
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget