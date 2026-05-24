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Cannes 2026: मौनी रॉय ने कान्स के रेड कार्पेट पर ढाया कहर, शेडेड गाउन में दिखीं बेहद खूबसूरत, देखें फोटोज
Cannes 2026: एक्ट्रेस मौनी रॉय ने कान्स 2026 में अपनी शानदार मौजूदगी दर्ज करवाई. कान्स से उनका एक और लुक सामने आ गया है. जिसमें एक्ट्रेस शेडेड गाउन में नजर आईं.
कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 से मौनी रॉय का एक और दिलकश लुक सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है. शेडेड गाउन पहने मौनी काफी ग्लैमरस दिख रही हैं. आइए देखते हैं फोटोज.
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Published at : 24 May 2026 06:01 PM (IST)
Tags :Mouni Roy Cannes 2026
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