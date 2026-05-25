एक्सप्लोरर
33 साल बाद अब कैसी दिखती हैं 'आंखें' की स्टारकास्ट? गोविंदा और चंकी पांडे समेत देखें इनकी तस्वीरें
Aankhen Starcast Photos: फिल्म 'आंखें' की स्टारकास्ट 33 साल बाद बहुत बदल चुकी है. इसी बीच आइए गोविंदा से लेकर चंकी पांडे और रितु शिवपुरी तक, उनकी पुरानी और नई तस्वीरों को देखते हैं.
1993 में आई डेविड धवन की कॉमेडी-एक्शन फिल्म 'आंखें' उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म थीं. इस फिल्म में गोविंदा और चंकी पांडे जैसे कलाकार लीड रोल में थे, जिनकी एक्टिंग और कहानी फैंस को बहुत पसंद आई थीं. हालांकि अब फिल्म की स्टारकास्ट पहले से बहुत बदल चुकी हैं. इसी बीच आइए 33 साल बाद इन कलाकारों की तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं.
1/7
2/7
Published at : 25 May 2026 07:11 AM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
33 साल बाद अब कैसी दिखती हैं 'आंखें' की स्टारकास्ट? गोविंदा और चंकी पांडे समेत देखें इनकी तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
पिंक ओर्गेंजा साड़ी में नेहा धूपिया ने बिखेरा जलवा, सोशल मीडिया पर तस्वीरें देख फिदा हुए फैंस
बॉलीवुड
7 Photos
कान्स 2026: मौनी रॉय ने कान्स के रेड कार्पेट पर ढाया कहर, शेडेड गाउन में दिखीं बेहद खूबसूरत, देखें फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
स्ट्रैपलेस ड्रेस में पूजा हेगड़े ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, कातिलाना पोज पर फिदा हुए फैंस
बॉलीवुड
8 Photos
डेविड धवन की पार्टी में छाए सलमान खान, करण जौहर समेत इन सेलेब्स ने लूटी महफिल, देखें फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
फिल्मों में आने से पहले अर्जुन कपूर ने घटाया था 50 किलो वजन, पुरानी फोटोज देख चौंक जाएंगे आप
बॉलीवुड
8 Photos
फराह खान के तीनों बच्चे हुए ग्रेजुएट, पीवी सिंधु और नीता अंबानी संग दिए पोज, देखें फोटोज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
बॉक्स ऑफिस: 50 करोड़ के पार हुई 'दृश्यम 3', सूर्या की 'करुप्पू' का ऐसा है हाल, जानें संडे की कमाई
मनोरंजन
बॉक्स ऑफिस: 'करुप्पू' ने 'दृश्यम 3' को पछाड़ा, 'राजा शिवाजी' ने भी भरी हुंकार, जानें संडे को किसने मारी बाजी
मनोरंजन
'किसी को खुश करने नहीं गईं...', ऐश्वर्या राय के कान्स लुक का उड़ा मजाक तो सपोर्ट में आईं कंगना रनौत
मनोरंजन
'मैं वापस आऊंगा' का फर्स्ट रिव्यू आया सामने, जानें क्या है फिल्म का 'सरप्राइज पैकेज'
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
33 साल बाद अब कैसी दिखती हैं 'आंखें' की स्टारकास्ट? गोविंदा और चंकी पांडे समेत देखें इनकी तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
पिंक ओर्गेंजा साड़ी में नेहा धूपिया ने बिखेरा जलवा, सोशल मीडिया पर तस्वीरें देख फिदा हुए फैंस
जस्टिन एम. भरूचाcorporate lawyer
Opinion