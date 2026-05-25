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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड33 साल बाद अब कैसी दिखती हैं 'आंखें' की स्टारकास्ट? गोविंदा और चंकी पांडे समेत देखें इनकी तस्वीरें

33 साल बाद अब कैसी दिखती हैं 'आंखें' की स्टारकास्ट? गोविंदा और चंकी पांडे समेत देखें इनकी तस्वीरें

Aankhen Starcast Photos: फिल्म 'आंखें' की स्टारकास्ट 33 साल बाद बहुत बदल चुकी है. इसी बीच आइए गोविंदा से लेकर चंकी पांडे और रितु शिवपुरी तक, उनकी पुरानी और नई तस्वीरों को देखते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 May 2026 07:11 AM (IST)
Aankhen Starcast Photos: फिल्म 'आंखें' की स्टारकास्ट 33 साल बाद बहुत बदल चुकी है. इसी बीच आइए गोविंदा से लेकर चंकी पांडे और रितु शिवपुरी तक, उनकी पुरानी और नई तस्वीरों को देखते हैं.

1993 में आई डेविड धवन की कॉमेडी-एक्शन फिल्म 'आंखें' उस साल की ब्लॉकबस्टर फिल्म थीं. इस फिल्म में गोविंदा और चंकी पांडे जैसे कलाकार लीड रोल में थे, जिनकी एक्टिंग और कहानी फैंस को बहुत पसंद आई थीं. हालांकि अब फिल्म की स्टारकास्ट पहले से बहुत बदल चुकी हैं. इसी बीच आइए 33 साल बाद इन कलाकारों की तस्वीरों पर एक नजर डालते हैं.

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90s के समय गोविंदा बॉलीवुड के टॉप कलाकारों में से एक थे. भले ही वो अब फिल्मों में सक्रिय नहीं है, इसके बावजूद उनका स्टारडम कम नहीं हुआ हैं.
90s के समय गोविंदा बॉलीवुड के टॉप कलाकारों में से एक थे. भले ही वो अब फिल्मों में सक्रिय नहीं है, इसके बावजूद उनका स्टारडम कम नहीं हुआ हैं.
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चंकी पांडे भी पहले से बहुत बदल चुके हैं. साथ हो वो इन दिनों अपनी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को लेकर सुर्खियों में हैं.
चंकी पांडे भी पहले से बहुत बदल चुके हैं. साथ हो वो इन दिनों अपनी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' को लेकर सुर्खियों में हैं.
Published at : 25 May 2026 07:11 AM (IST)
Tags :
David Dhawan Chunky Pandey Govinda Aankhen Movie

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