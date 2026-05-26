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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडयेलो बॉडीकॉन ड्रेस में तमन्ना भाटिया ने ढाया कहर, स्टाइलिश अंदाज देख फैंस की बढ़ी धड़कनें

येलो बॉडीकॉन ड्रेस में तमन्ना भाटिया ने ढाया कहर, स्टाइलिश अंदाज देख फैंस की बढ़ी धड़कनें

Tamannaah Bhatia Look: तमन्ना भाटिया हाल ही में फराह खान और दिलीप के साथ स्टाइलिश अंदाज में पोज देती नजर आईं. हालांकि तमन्ना के एलिगेंट लुक ने सभी फैंस का ध्यान खींच लिया, जो खूब वायरल रहा हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 May 2026 07:12 PM (IST)
Tamannaah Bhatia Look: तमन्ना भाटिया हाल ही में फराह खान और दिलीप के साथ स्टाइलिश अंदाज में पोज देती नजर आईं. हालांकि तमन्ना के एलिगेंट लुक ने सभी फैंस का ध्यान खींच लिया, जो खूब वायरल रहा हैं.

हाल ही में एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया की कुछ लेटेस्ट तस्वीरों ने फैंस के बीच बवाल मचा दिया हैं. हाल ही में उन्हें फराह खान और उनके कुक दिलीप के साथ देखा गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. तमन्ना के आउटफिट और उनकी सुंदरता ने सभी का ध्यान खींच लिया है और सभी उनकी तारीफ कर रहे हैं.

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एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने हल्के येलो रंग की बॉडी फिटेड मिडी ड्रेस पहनी है, जिसमें नीचे की तरफ लेयर्ड प्लीटेड डिजाइन दी गई है.
एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने हल्के येलो रंग की बॉडी फिटेड मिडी ड्रेस पहनी है, जिसमें नीचे की तरफ लेयर्ड प्लीटेड डिजाइन दी गई है.
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तमन्ना ने अपने बालों को पीछे की तरफ बांधकर सॉफ्ट बन बनाया है और सामने से कुछ लटें चेहरे पर आ रही हैं.
तमन्ना ने अपने बालों को पीछे की तरफ बांधकर सॉफ्ट बन बनाया है और सामने से कुछ लटें चेहरे पर आ रही हैं.
Published at : 26 May 2026 07:12 PM (IST)
Tags :
Tamannaah Bhatia

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