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येलो बॉडीकॉन ड्रेस में तमन्ना भाटिया ने ढाया कहर, स्टाइलिश अंदाज देख फैंस की बढ़ी धड़कनें
Tamannaah Bhatia Look: तमन्ना भाटिया हाल ही में फराह खान और दिलीप के साथ स्टाइलिश अंदाज में पोज देती नजर आईं. हालांकि तमन्ना के एलिगेंट लुक ने सभी फैंस का ध्यान खींच लिया, जो खूब वायरल रहा हैं.
हाल ही में एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया की कुछ लेटेस्ट तस्वीरों ने फैंस के बीच बवाल मचा दिया हैं. हाल ही में उन्हें फराह खान और उनके कुक दिलीप के साथ देखा गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. तमन्ना के आउटफिट और उनकी सुंदरता ने सभी का ध्यान खींच लिया है और सभी उनकी तारीफ कर रहे हैं.
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Published at : 26 May 2026 07:12 PM (IST)
Tags :Tamannaah Bhatia
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