अमिताभ बच्चन की "कुली" 1983 एक एक्शन-कॉमेडी फिल्म है जिसमें उन्होंने रेलवे कुली इकबाल असलम खान का किरदार निभाया था. इस फिल्म में उनके साथ ऋषि कपूर, वहीदा रहमान और कादर खान जैसे कलाकार थे और यह मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित थी. यह फिल्म अपने गानों, डायलॉग्स और अमिताभ बच्चन के लाल शर्ट वाले स्टाइल के लिए आज भी यादगार है. और यह फिल्म अब ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर भी उपलब्ध है.