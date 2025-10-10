हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडBirthday Special: ये हैं अमिताभ बच्चन की टॉप 5 मूवीज, जानें किस ओटीटी पर है अवेलेबल

Birthday Special: ये हैं अमिताभ बच्चन की टॉप 5 मूवीज, जानें किस ओटीटी पर है अवेलेबल

Amitabh Bachchan Top 5 Movies on OTT: अमिताभ बच्चन की टॉप 5 मूवीज जिन्हें अब आप आसानी से ओटीटी पर देख सकते हैं .इन फिल्मों में उनकी बेहतरीन एक्टिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Oct 2025 11:34 AM (IST)
Amitabh Bachchan Top 5 Movies on OTT: अमिताभ बच्चन की टॉप 5 मूवीज जिन्हें अब आप आसानी से ओटीटी पर देख सकते हैं .इन फिल्मों में उनकी बेहतरीन एक्टिंग ने दर्शकों का दिल जीत लिया.

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं. अपने शानदार करियर में उन्होंने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी हैं, जिनके डायलॉग और किरदार आज भी लोगों के दिलों में बसे हैं. उम्र के इस पड़ाव पर भी उनकी एक्टिंग का जादू बरकरार है. इस खास मौके पर जानते हैं बिग बी की टॉप 5 आइकॉनिक फिल्में, जिन्हें आप आज भी ओटीटी पर देख सकते हैं.

अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा दिग्गज एक्टर में से एक हैं. जो सालों से अपनी फिल्मों के जरिए लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं.
अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा दिग्गज एक्टर में से एक हैं. जो सालों से अपनी फिल्मों के जरिए लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं.
फिल्मी सफर में अमिताभ बच्चन कई हिट फिल्में दी हैं, जिन्हें आज भी नहीं भूला जा सकता. तो चलिए जानते हैं उनकी टॉप 5 फिल्में, जो आज ओटीटी पर भी देखी जा सकती हैं.
फिल्मी सफर में अमिताभ बच्चन कई हिट फिल्में दी हैं, जिन्हें आज भी नहीं भूला जा सकता. तो चलिए जानते हैं उनकी टॉप 5 फिल्में, जो आज ओटीटी पर भी देखी जा सकती हैं.
अमिताभ बच्चन की
अमिताभ बच्चन की "कुली" 1983 एक एक्शन-कॉमेडी फिल्म है जिसमें उन्होंने रेलवे कुली इकबाल असलम खान का किरदार निभाया था. इस फिल्म में उनके साथ ऋषि कपूर, वहीदा रहमान और कादर खान जैसे कलाकार थे और यह मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित थी. यह फिल्म अपने गानों, डायलॉग्स और अमिताभ बच्चन के लाल शर्ट वाले स्टाइल के लिए आज भी यादगार है. और यह फिल्म अब ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर भी उपलब्ध है.
1978 की 'डॉन' अमिताभ बच्चन की एक मशहूर हिंदी क्राइम थ्रिलर फ़िल्म है. यह फिल्म सलीम-जावेद की लिखी और चंद्र बरोट की निर्देशित है.फिल्म कहानी एक अंडरवर्ल्ड बॉस 'डॉन' और उसके हमशक्ल 'विजय' के इर्द-गिर्द घूमती है. अमिताभ की यह फिल्म आज भी हिंदी सिनेमा के क्लासिक में गिनी जाती है. और इसे अब ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.
1978 की 'डॉन' अमिताभ बच्चन की एक मशहूर हिंदी क्राइम थ्रिलर फ़िल्म है. यह फिल्म सलीम-जावेद की लिखी और चंद्र बरोट की निर्देशित है.फिल्म कहानी एक अंडरवर्ल्ड बॉस 'डॉन' और उसके हमशक्ल 'विजय' के इर्द-गिर्द घूमती है. अमिताभ की यह फिल्म आज भी हिंदी सिनेमा के क्लासिक में गिनी जाती है. और इसे अब ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम वीडियो पर देखा जा सकता है.
अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर 1973 एक एक्शन क्राइम फ़िल्म है, जिसका निर्देशन प्रकाश मेहरा ने किया था और पटकथा सलीम-जावेद ने लिखी थी. इस फ़िल्म में अमिताभ ने
अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर 1973 एक एक्शन क्राइम फ़िल्म है, जिसका निर्देशन प्रकाश मेहरा ने किया था और पटकथा सलीम-जावेद ने लिखी थी. इस फ़िल्म में अमिताभ ने "एंग्री यंग मैन" की छवि दी. अमिताभ बच्चन की यह फिल्म अब OTT प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर पर देखी जा सकती है.
1998 की फिल्म 'बड़े मियाँ छोटे मियाँ' अमिताभ बच्चन और गोविंदा अभिनीत एक एक्शन-कॉमेडी फिल्म थी. जिसका निर्देशन डेविड धवन ने किया था. इसमें रवीना टंडन, राम्या कृष्णन और अनुपम खेर जैसे एक्टर्स भी थे. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई थी और फिलहाल इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म जी5 पर पर देखा जा सकता है.7
1998 की फिल्म 'बड़े मियाँ छोटे मियाँ' अमिताभ बच्चन और गोविंदा अभिनीत एक एक्शन-कॉमेडी फिल्म थी. जिसका निर्देशन डेविड धवन ने किया था. इसमें रवीना टंडन, राम्या कृष्णन और अनुपम खेर जैसे एक्टर्स भी थे. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट साबित हुई थी और फिलहाल इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म जी5 पर पर देखा जा सकता है.
'बदला' 2019 की एक रहस्य थ्रिलर फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित है. और इस फिल्म को अब ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.
'बदला' 2019 की एक रहस्य थ्रिलर फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित है. और इस फिल्म को अब ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है.
Published at : 10 Oct 2025 11:34 AM (IST)
Amitabh Bachchan Birthday Special

