आलिया भट्ट की 10 बिना मेकअप वाली तस्वीरें, नैचुरल ब्यूटी देख कह उठेंगे- वाह!

आलिया भट्ट की 10 बिना मेकअप वाली तस्वीरें, नैचुरल ब्यूटी देख कह उठेंगे- वाह!

Alia Natural Beauty: इन 10 बिना मेकअप वाली तस्वीरों में आलिया भट्ट एक नैचुरल ब्यूटी लग रहीं है. उनके फैंस उनके नैचुरल लुक को देखकर काफी इम्प्रेस होते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Sep 2025 04:53 PM (IST)
आलिया भट्ट बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से हैं, जिन्होंने अपनी एक्टिंग और स्टाइल से दर्शकों का दिल जीता है. फिल्मों में ग्लैमरस लुक में नजर आने वाली आलिया असल जिंदगी में काफी सिम्पल और नैचुरल रहती हैं. उनकी बिना मेकअप तस्वीरें इस बात का सबूत हैं कि वे अपनी नेचुरल ब्यूटी से भी लोगों को आसानी से इंप्रेस कर सकती हैं.

आलिया भट्ट का यह लुक बेहद नेचुरल है. धूप में ली गई इस तस्वीर में उनके बाल खुले हैं जो उन्हें एक फ्रेश लुक दे रहे हैं. उन्होंने न के बराबर मेकअप किया है जिससे उनकी स्किन पर एक हेल्दी ग्लो दिख रही है.
इस लुक में आलिया एक रेस्टोरेंट में खाने का मजा लेते हुए दिख रही हैं. उनका लुक बेहद सिंपल और कंफर्टेबल है. उन्होंने एक काले रंग का टर्टल-नेक स्वेटर पहना है. बालों को उन्होंने पीछे की ओर बांधा हुआ है और वह बिना मेकअप में अपनी नेचुरल ब्यूटी दिखा रही हैं.
आलिया का यह लुक बीच वेकेशन का है जो बेहद नेचुरल और फ्रेश है. उन्होंने लैवेंडर रंग का स्ट्रैपलेस स्विमसूट पहना हुआ है. उनके बाल गीले और हल्के वेवी हैं. वह इस तस्वीर में बिना किसी मेकअप के दिख रही हैं, जिससे उनके चेहरे के फ्रीकल्स और उनकी नेचुरल स्किन टोन साफ नजर आ रही है. हल्की स्माइल और खुली धूप उन्हें रिलैक्स और चिल वाइब दे रही है.
इस लुक मे आलिया एक रिलैक्स्ड और समर-फ्रेंडली वाईब दे रही है. उन्होंने एक मल्टीकलर टाई-डाई प्रिंट वाली ओवरसाइज़्ड शर्ट पहनी हुई है, जिसमें हल्के गुलाबी, पीला, और नीला रंग शामिल है. उनके बाल खुले, हल्के वेवी हैं. उन्होंने नो-मेकअप लुक रखा है, जो उनकी स्माइल को हाइलाइट कर रहा है. यह लुक किसी आउटडोर, पिकनिक या गार्डन सेटिंग के लिए परफेक्ट है.
आलिया इस तस्वीर में बेहद खुश दिख रही हैं. उन्होंने एक सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी है. उनका लुक पूरी तरह से मिनिमल है जिसमें उन्होंने एक्सेसरी के तौर पर केवल मोटे गोल्डन हूप ईयररिंग्स पहने हैं.
आलिया का यह लुक ठंड के मौसम के लिए एकदम सही है. उन्होंने ग्रे रंग का मोटा निटिड स्वेटर पहना हुआ है. उनका यह लुक बहुत ही नेचुरल है, जिसमें बिना मेकअप वाली स्किन टोन और हवा में हल्के से उड़ते हुए छोटे बाल हैं. सूरज की हल्की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही है, जो उन्हें एक वार्म और रिलैक्स्ड वाइब दे रही है.
इस तस्वीर में आलिया न्यूयॉर्क की सड़कों पर, कार की खिड़की से बाहर झांकते हुए, एक कैज़ुअल मूड में हैं. उन्होंने एक सफेद टी-शर्ट पहनी हुई है और एक्सेसरी के तौर पर गोल्ड हूप्स पहने हैं. उनके बाल खुले और स्ट्रेट हैं. यह लुक बिना मेकअप वाला है.
इस सेल्फी में आलिया एक फ्रेश और नो-मेकअप लुक में दिख रही हैं जो काफी रिलैक्सिंग है. उन्होंने ब्राइट येलो रंग का टैंक टॉप पहना है. उन्होंने अपने बालों को टाइट बन में बांधा हुआ है. एक्सेसरी के तौर पर उन्होंने छोटे, गोल्डन हूप ईयररिंग्स पहने हैं.
आलिया इस क्लोज-अप तस्वीर में बेहद नैचुरल ब्यूटी लुक में हैं. उन्होंने ग्रे रंग का रिब्ड टैंक टॉप पहना है. उनका यह लुक पूरी तरह से नो-मेकअप है, जिसमें उनके चेहरे पर फ्रीकल्स साफ दिख रही हैं.
इस सेल्फी में आलिया वेकेशन वाले रिलैक्स मूड में दिख रही हैं. उन्होंने एक नियॉन ऑरेंज रंग का स्विमवियर पहना हुआ है. उनका लुक पूरी तरह से नेचुरल और बिना मेकअप वाला है. उनके बाल कर्ली और मेसी हैं, जो बीच वेकेशन का वाइब दे रहे हैं. लिप्स पर सिर्फ हल्का टिंट है.
Published at : 26 Sep 2025 04:53 PM (IST)
Embed widget