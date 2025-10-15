हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अक्षय कुमार एक्स गर्लफ्रेंड की 10 तस्वीरें, अपनी अदाओं और स्टाइल में बेमिसाल हैं ये एक्ट्रेस

अक्षय कुमार एक्स गर्लफ्रेंड की 10 तस्वीरें, अपनी अदाओं और स्टाइल में बेमिसाल हैं ये एक्ट्रेस

Raveena Tandon Glamorous Pics: अक्षय कुमार की एक्स गर्लफ्रेंड रवीना टंडन की तस्वीरें उनके स्टाइल और अदाओं की झलक दिखाती हैं. इन तस्वीरों में रवीना का ग्लैमरस और ग्रेसफुल लुक सबको दीवाना बना देता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Oct 2025 06:23 PM (IST)
Raveena Tandon Glamorous Pics: अक्षय कुमार की एक्स गर्लफ्रेंड रवीना टंडन की तस्वीरें उनके स्टाइल और अदाओं की झलक दिखाती हैं. इन तस्वीरों में रवीना का ग्लैमरस और ग्रेसफुल लुक सबको दीवाना बना देता है.

बॉलीवुड के फेमस स्टार्स अक्षय कुमार और रवीना टंडन ने कई फिल्मों में साथ काम किया और उनकी जोड़ी को फैंस ने बहुत पसंद किया. 90 के दशक की शुरुआत में दोनों के अफेयर की खबरें भी मीडिया में आईं.

1/10
बॉलीवुड की जगमगाती दुनिया में कई ऐसी जोड़ियां रही हैं, जिन्होंने अपने ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन रिश्तों से सबका ध्यान खींचा. इनमें से एक नाम है अक्षय कुमार और रवीना टंडन का.
बॉलीवुड की जगमगाती दुनिया में कई ऐसी जोड़ियां रही हैं, जिन्होंने अपने ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन रिश्तों से सबका ध्यान खींचा. इनमें से एक नाम है अक्षय कुमार और रवीना टंडन का.
2/10
दोनों ने 90 के दशक की शुरुआत में कई हिट फिल्मों में साथ काम किया और उनकी जोड़ी को फैंस ने खूब पसंद किया. उनकी केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि पर्दे पर उनके रोमांस ने फैंस के दिलों में जगह बना ली.
दोनों ने 90 के दशक की शुरुआत में कई हिट फिल्मों में साथ काम किया और उनकी जोड़ी को फैंस ने खूब पसंद किया. उनकी केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि पर्दे पर उनके रोमांस ने फैंस के दिलों में जगह बना ली.
3/10
मीडिया में अक्सर उनकी रोमांटिक अफेयर की खबरें आती रही हैं. रवीना टंडन ने बाद में खुलासा किया कि उन्होंने 1995 में अक्षय कुमार के साथ डेटिंग शुरू की थी, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते को हमेशा पर्सनल रखा.
मीडिया में अक्सर उनकी रोमांटिक अफेयर की खबरें आती रही हैं. रवीना टंडन ने बाद में खुलासा किया कि उन्होंने 1995 में अक्षय कुमार के साथ डेटिंग शुरू की थी, लेकिन उन्होंने अपने रिश्ते को हमेशा पर्सनल रखा.
4/10
दोनों ने कभी भी अपने पर्सनल लाइफ को मीडिया की नजरों में ज्यादा नहीं आने दिया. हालांकि, उनके बीच की केमिस्ट्री इतनी मजबूत थी कि फैंस को उम्मीद थी कि यह रिश्ता शादी तक पहुंचेगा.
दोनों ने कभी भी अपने पर्सनल लाइफ को मीडिया की नजरों में ज्यादा नहीं आने दिया. हालांकि, उनके बीच की केमिस्ट्री इतनी मजबूत थी कि फैंस को उम्मीद थी कि यह रिश्ता शादी तक पहुंचेगा.
5/10
लेकिन, समय के साथ उनके रास्ते अलग हो गए. रवीना और अक्षय की सगाई के बावजूद, दोनों अलग-अलग राहों पर चले गए.
लेकिन, समय के साथ उनके रास्ते अलग हो गए. रवीना और अक्षय की सगाई के बावजूद, दोनों अलग-अलग राहों पर चले गए.
6/10
रवीना टंडन न सिर्फ अपनी खूबसूरती और स्टाइल के लिए जानी जाती हैं, बल्कि उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग के दम पर भी खास पहचान बनाई है.
रवीना टंडन न सिर्फ अपनी खूबसूरती और स्टाइल के लिए जानी जाती हैं, बल्कि उन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग के दम पर भी खास पहचान बनाई है.
7/10
'मोहरा', 'दिलवाले', और 'खिलाड़ियों का खिलाड़ी' जैसे फिल्मों में दोनों ने बेहतरीन ऐक्टिंग की और फैंस को अपना दीवाना बनाया
'मोहरा', 'दिलवाले', और 'खिलाड़ियों का खिलाड़ी' जैसे फिल्मों में दोनों ने बेहतरीन ऐक्टिंग की और फैंस को अपना दीवाना बनाया
8/10
उन्होंने अपने करियर में कई तरह के रोल निभाए हैं – रोमांटिक, कॉमिक और इमोशनल. उनकी अदाएं और स्टाइलिश अंदाज आज भी फैंस के बीच पॉपुलर हैं
उन्होंने अपने करियर में कई तरह के रोल निभाए हैं – रोमांटिक, कॉमिक और इमोशनल. उनकी अदाएं और स्टाइलिश अंदाज आज भी फैंस के बीच पॉपुलर हैं
9/10
फिल्मों के अलावा रवीना टंडन सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं और अपने फैन्स के साथ जुड़ी रहती हैं.
फिल्मों के अलावा रवीना टंडन सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं और अपने फैन्स के साथ जुड़ी रहती हैं.
10/10
उनकी ग्लैमरस फोटोज और स्टाइलिश आउटफिट्स अक्सर चर्चा में रहते हैं. आज भी लोग रवीना की खूबसूरती, स्टाइल और एक्टिंग का जलवा देखकर तारीफ किए बिना नहीं रह पाते.
उनकी ग्लैमरस फोटोज और स्टाइलिश आउटफिट्स अक्सर चर्चा में रहते हैं. आज भी लोग रवीना की खूबसूरती, स्टाइल और एक्टिंग का जलवा देखकर तारीफ किए बिना नहीं रह पाते.
Published at : 15 Oct 2025 06:23 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Raveena Tandon Mohra

Photo Gallery

View More
