ब्लैक बिकिनी में भूमि पेडनेकर का सिजलिंग लुक, तस्वीरें देख बढ़ीं फैंस की धड़कनें
Bhumi Pednekar Bikini Look: भूमि पेडनेकर का ब्लैक बिकिनी लुक सोशल मीडिया पर छा गया है. एक्ट्रेस ने खुद ये तस्वीरें शेयर की हैं जिनमें उनका सिजलिंग अवतार फैंस के होश उड़ा रहा है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर ट्रॉपिकल वेकेशन की खूबसूरत झलकियां शेयर की हैं. ब्लैक बिकिनी और सारोंग में उनका स्टाइलिश और रिलैक्स लुक फैंस का ध्यान खींच रहा है.
Published at : 11 Jan 2026 10:09 PM (IST)
Tags :Bhumi Pednekar Bikini Look Bollywood
