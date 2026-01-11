जब ठंड अपने पूरे तेवर दिखा रही हो और लोग रजाई से बाहर निकलने से पहले सौ बार सोचें, तब किसी जरूरतमंद के लिए एक कंबल किसी वरदान से कम नहीं होता. ऐसे ही वक्त में पठानकोट के राजू भिखारी ने ऐसा काम कर दिखाया कि लोग उन्हें सिर्फ नाम से नहीं, दिल से सलाम कर रहे हैं. नाम भले ही भिखारी हो, लेकिन काम ऐसे कि बड़े-बड़े अमीर भी शर्मा जाएं. राजू भिखारी ने करीब 500 कंबल जरूरतमंदों में बांटकर ठंड से जूझ रहे लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी. यह कोई दिखावे वाला काम नहीं था, बल्कि वही सच्ची इंसानियत थी, जिसकी आज समाज को सबसे ज्यादा जरूरत है.

ठंड में भिखारी ने 500 कंबल बांटकर पेश की इंसानियत की मिसाल

जहां आजकल लोग ठंड में रजाई के बाहर निकलने से भी कतराते हैं, वहीं पठानकोट के राजू भिखारी ने ऐसा काम कर दिया कि सोशल मीडिया ही नहीं, दिल भी गर्म हो गए. नाम भिखारी है, लेकिन दिल इतना बड़ा कि करीब 500 जरूरतमंदों को कंबल बांट डाले, वो भी बिना किसी शोर-शराबे के. अब पूरा मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सर्द रातों में जब गरीबों के लिए एक कंबल सोने की तरह कीमती होता है, तब राजू भिखारी खुद सड़कों पर निकले और जरूरतमंदों तक कंबल पहुंचाए. कोई फोटोशूट नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस इंसानियत. लोग ठंड से कांप रहे थे और राजू भिखारी उनके लिए राहत बनकर पहुंचे.

खुद प्रधानमंत्री ने भी किया था राजू का जिक्र

ये पहली बार नहीं है जब राजू भिखारी चर्चा में आए हों. कोविड काल के दौरान भी उन्होंने ऐसा सामाजिक काम किया था कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में उनका नाम लेकर तारीफ की थी. सोचो मित्तर, जहां लोग प्रधानमंत्री के भाषण सुनते हैं, वहीं पीएम किसी आम आदमी का नाम लेकर उसके काम की सराहना करें, ये कोई छोटी बात नहीं होती.

यूजर्स ने जमकर बांधे तारीफों के पुल

राजू भिखारी के इस नेक काम को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही है. यूजर्स उन्हें रियल लाइफ हीरो बता रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, नाम भिखारी है लेकिन दिल करोड़ों का है. वहीं दूसरे ने कमेंट किया, अगर हर शहर में ऐसे लोग हों तो किसी को ठंड में कांपना न पड़े. कई लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का जिक्र करते हुए लिखा कि जब पीएम ने पहले तारीफ की थी तब ही समझ आ गया था कि यह इंसान खास है.

