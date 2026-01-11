विराट कोहली पिछली 7 वनडे पारियों में 677 रन बना चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया के बाद दक्षिण अफ्रीका, फिर विजय हजारे ट्रॉफी और अब न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उनकी बेहतरीन फॉर्म बरकरार है. वडोदरा में खेले गए भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे मैच में विराट ने 93 रन बनाए. उनकी यह पारी 91 गेंदों में आई जिसमें उन्होंने 8 चौके और एक छक्का लगाया. वो अपने ODI करियर का 54वां शतक लगाने से चूक गए, लेकिन इस दौरान उन्होंने पांच बड़े रिकॉर्ड ध्वस्त कर डाले हैं.

विराट कोहली ने तोड़े पांच बड़े रिकॉर्ड

सबसे तेज 28,000 रन

विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 28,000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने अपने करियर की 624वीं पारी में यह मुकाम हासिल किया. उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 644 पारियों में 28 हजार रन पूरे किए थे. जबकि कुमार संगाकारा ने 666 पारियों में इतने रन बनाए थे.

624 पारी - विराट कोहली

644 पारी - सचिन तेंदुलकर

666 पारी - कुमार संगाकारा

कुमार संगाकारा को पीछे छोड़ा

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली दूसरे स्थान पर आ गए हैं. उनके नाम 624 पारियों में 28,068 रन बना लिए हैं. उन्होंने कुमार संगाकारा के 28,016 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा. अब सिर्फ सचिन तेंदुलकर ही विराट से आगे हैं, जिन्होंने अपने इंटरनेशनल करियर में 34,357 रन बनाए थे.

34,357 रन - सचिन तेंदुलकर

28,068 रन - विराट कोहली

28,016 रन - कुमार संगाकारा

भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे मैच

ये विराट कोहली का भारतीय टीम के लिए 309वां वनडे मैच रहा. वो भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे मैच खेलने के मामले में सौरव गांगुली से आगे निकल गए हैं. गांगुली ने भारत के लिए 308 ODI मैच खेले थे.

463 - सचिन तेंदुलकर

347 - एमएस धोनी

340 - राहुल द्रविड़

334 - मोहम्मद अजहरुद्दीन

309 - विराट कोहली

ODI में लगातार सबसे ज्यादा बार 50+ स्कोर

विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट इतिहास में 5 बार ऐसा किया है, जब उन्होंने लगातार पांच या उससे ज्यादा पारियों में 50 या उससे अधिक स्कोर किया हो. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे से लेकर न्यूजीलैंड के खिलाफ पहली वनडे पारी तक, विराट ने हर बार 50 या उससे अधिक स्कोर बनाया है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ 3000 रन

विराट कोहली दुनिया के ऐसे केवल पांचवें बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3,000 रन पूरे किए हों. उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग, जो रूट और जैक्स कैलिस ऐसा कर चुके हैं.

