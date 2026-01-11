अपकमिंग 10 बायोपिक से गूंज उठेगा बॉक्स ऑफिस, परवीन बाबी से पीएम मोदी तक पर बनेगी फिल्म

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Upcoming Biopics: बॉलीवुड से लेकर साउथ तक के कई कलाकार अलग-अलग बायोपिक प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं. एक्ट्रेस परवीन बाबी से लेकर देश के पीएम नरेंद्र मोदी तक की जिंदगी पर फिल्में बन रही हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 11 Jan 2026 07:58 PM (IST)
बॉलीवुड और साउथ कई शानदार बायोपिक्स लेकर आ रहे हैं. राजकुमार राव, विक्रांत मैसी, श्रद्धा कपूर से लेकर तृप्ति डिमरी तक, अलग-अलग दिग्गजों की बायोपिक में लीड रोल अदा करते नजर आएंगे. हालांकि इन बायोपिक्स की रिलीज डेट से अभी पर्दा नहीं उठा है.

'छावा' डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर मराठी लोक कलाकार विथाबाई नारायणगांवकर की बायोपिक 'ईठा' बना रहे हैं. इस फिल्म में श्रद्धा कपूर लीड रोल में दिखाई देंगी.
सिद्धांत चतुर्वेदी हिंदी और मराठी सिनेमा के एक महान निर्देशक वी शांताराम की बायोपिक में दिखाई देंगे. फिल्म से उनका पहला पोस्टर भी रिलीज हो चुका है.
Published at : 11 Jan 2026 07:58 PM (IST)
Tags :
V Shantaram White Maa Vande Eetha

