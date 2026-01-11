एक्सप्लोरर
अपकमिंग 10 बायोपिक से गूंज उठेगा बॉक्स ऑफिस, परवीन बाबी से पीएम मोदी तक पर बनेगी फिल्म
Upcoming Biopics: बॉलीवुड से लेकर साउथ तक के कई कलाकार अलग-अलग बायोपिक प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं. एक्ट्रेस परवीन बाबी से लेकर देश के पीएम नरेंद्र मोदी तक की जिंदगी पर फिल्में बन रही हैं.
बॉलीवुड और साउथ कई शानदार बायोपिक्स लेकर आ रहे हैं. राजकुमार राव, विक्रांत मैसी, श्रद्धा कपूर से लेकर तृप्ति डिमरी तक, अलग-अलग दिग्गजों की बायोपिक में लीड रोल अदा करते नजर आएंगे. हालांकि इन बायोपिक्स की रिलीज डेट से अभी पर्दा नहीं उठा है.
1/10
2/10
Published at : 11 Jan 2026 07:58 PM (IST)
Tags :V Shantaram White Maa Vande Eetha
बॉलीवुड
10 Photos
अपकमिंग 10 बायोपिक से गूंज उठेगा बॉक्स ऑफिस, परवीन बाबी से पीएम मोदी तक पर बनेगी फिल्म
बॉलीवुड
7 Photos
शादी के बंधन में बंधे नुपूर सेनन और स्टेबिन बेन, वेडिंग फोटोज में लिपलॉक करता दिखा कपल
बॉलीवुड
11 Photos
आईएस बनने का सपना छोड़ टीवी की दुनिया में छाईं ये एक्ट्रेस, कमाई इतनी की पीढ़ियों को भी नहीं करना पड़ेगा काम
बॉलीवुड
8 Photos
ऋतिक रोशन के बर्थडे पर गर्लफ्रेंड सबा आजाद का दिल छू लेने वाला पोस्ट देख, तस्वीरों में दिखी रोमांटिक केमिस्ट्री
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
चीन का दलाल बना पाकिस्तान, सऊदी के बाद अब इराक को दिया JF-17 फाइटर जेट का ऑफर, शहबाज-मुनीर पर भड़ास निकालेंगे ट्रंप?
बिहार
बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने मॉब लिंचिंग को लेकर जताई नाराजगी, DGP को लिखा पत्र
क्रिकेट
विराट कोहली ने 28000 इंटरनेशनल रन पूरे कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर को पछाड़ा
बॉलीवुड
मोनालिसा की फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ का पोस्टर रिलीज, पहली झलक ने मचाई हलचल
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion