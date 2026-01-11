एक्सप्लोरर
स्टाइलिश लुक में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए रणवीर-दीपिका, कपल ने लूटी लाइमलाइट
Ranveer-Deepika Airport Look: बॉलीवुड कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को हाल ही एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. दोनों ने इस दौरान अपने स्टाइलिश लुक्स से लाइमलाइट लूटी. आइए देखते है उनकी तस्वीरें.
आए दिन कई सेलेब्स को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया जाता है. वहीं अब हाल ही में बॉलीवुड के पसंदीदा कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण को स्पॉट किया गया. इस दौरान दोनों विंटर लुक में बेहद स्टाइलिश दिखे. कैमरे में कैद उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
Published at : 11 Jan 2026 11:48 AM (IST)
