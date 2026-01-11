एक्सप्लोरर
महाकुंभ की मोनालिसा ने 'द डायरी ऑफ मणिपुर' से दिखाई इनसाइड तस्वीरें, जख्मी और खून से लथपथ दिखा चेहरा
Monalisa Photos: महाकुंभ गर्ल मोनालिसा अब एक्ट्रेस बन गई हैं. उनकी पहली फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' से उनका फर्स्ट लुक सामने आ चुका है. वहीं मोनालिसा ने सेट से कुछ अनसीन फोटोज भी शेयर की हैं.
महाकुंभ मेले में माला बेचते-बेचते वायरल हुईं मोनालिसा अब बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं. एक्ट्रेस की पहली फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' का फर्स्ट पोस्टर रिलीज हो गया है. इस बीच मोनालिसा ने फिल्म के सेट से अपनी कुछ और तस्वीरें अपने फैंस के साथ शेयर की हैं.
