महाकुंभ की मोनालिसा ने 'द डायरी ऑफ मणिपुर' से दिखाई इनसाइड तस्वीरें, जख्मी और खून से लथपथ दिखा चेहरा

महाकुंभ की मोनालिसा ने 'द डायरी ऑफ मणिपुर' से दिखाई इनसाइड तस्वीरें, जख्मी और खून से लथपथ दिखा चेहरा

Monalisa Photos: महाकुंभ गर्ल मोनालिसा अब एक्ट्रेस बन गई हैं. उनकी पहली फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' से उनका फर्स्ट लुक सामने आ चुका है. वहीं मोनालिसा ने सेट से कुछ अनसीन फोटोज भी शेयर की हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 11 Jan 2026 10:41 PM (IST)
Monalisa Photos: महाकुंभ गर्ल मोनालिसा अब एक्ट्रेस बन गई हैं. उनकी पहली फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' से उनका फर्स्ट लुक सामने आ चुका है. वहीं मोनालिसा ने सेट से कुछ अनसीन फोटोज भी शेयर की हैं.

महाकुंभ मेले में माला बेचते-बेचते वायरल हुईं मोनालिसा अब बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं. एक्ट्रेस की पहली फिल्म 'द डायरी ऑफ मणिपुर' का फर्स्ट पोस्टर रिलीज हो गया है. इस बीच मोनालिसा ने फिल्म के सेट से अपनी कुछ और तस्वीरें अपने फैंस के साथ शेयर की हैं.

मोनालिसा ने अपने इंस्टाग्राम पर 'द डायरी ऑफ मणिपुर' के सेट से अपनी कुछ फोटोज पोस्ट की हैं. इनमें वो बेहद सिंपल लेकिन जख्मी नजर आ रही हैं.
मोनालिसा ने अपने इंस्टाग्राम पर 'द डायरी ऑफ मणिपुर' के सेट से अपनी कुछ फोटोज पोस्ट की हैं. इनमें वो बेहद सिंपल लेकिन जख्मी नजर आ रही हैं.
तस्वीरों में मोनालिसा व्हाइट ब्लाउज के साथ प्रिंटेड साड़ी पहने दिखाई दे रही हैं. इस दौरान उन्होंने मेसी बन हेयरस्टाइल बनाया हुआ है.
तस्वीरों में मोनालिसा व्हाइट ब्लाउज के साथ प्रिंटेड साड़ी पहने दिखाई दे रही हैं. इस दौरान उन्होंने मेसी बन हेयरस्टाइल बनाया हुआ है.
Published at : 11 Jan 2026 10:32 PM (IST)
