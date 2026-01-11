आईएस बनने का सपना छोड़ टीवी की दुनिया में छाईं ये एक्ट्रेस, कमाई इतनी की पीढ़ियों को भी नहीं करना पड़ेगा काम

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Sakshi Tanwar Birthday Special: क्या आप जानते हैं कि 12 जनवरी को जन्मी ये टीवी एक्ट्रेस जो कभी IAS बनना चाहती थीं. आज इतनी अमीर हैं कि उनकी कमाई से आने वाली कई पीढ़ियां आराम से जी सकती हैं?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Jan 2026 01:40 PM (IST)
टीवी और फिल्मों की चमक-दमक के पीछे कई ऐसी कहानियां छुपी होती हैं जो कम ही लोग जानते हैं. ऐसी ही एक कहानी है एक ऐसी एक्ट्रेस की जिसने कभी IAS बनने का सपना देखा था. लेकिन किस्मत उन्हें छोटे पर्दे तक ले आई. आज वही एक्ट्रेस न सिर्फ करोड़ों की मालकिन हैं बल्कि अपनी सादगी और समझदारी भरी जिंदगी के लिए भी जानी जाती हैं.

फिल्म और टीवी की दुनिया ऐसी है जहां सही मौके मिल जाएं तो इंसान अपनी पूरी जिंदगी सेट कर सकता है. ऐसी ही एक एक्ट्रेस हैं जिन्होंने कुछ मौकों को अपनी मेहनत और समझदारी से बड़ी कामयाबी में बदला.
कभी IAS बनने का सपना देखने वाली ये एक्ट्रेस आज टीवी और फिल्मों की जानी-मानी स्टार हैं और करोड़ों की संपत्ति की मालिक भी. हम बात कर रहे हैं साक्षी तंवर की जिनका जन्म 12 जनरी 1973 को हुआ था. यानी हर साल 12 जनवरी को वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं. 52 साल की उम्र में भी साक्षी अपनी सादगी और चार्म से लोगों का दिल जीत लेती हैं.
Published at : 11 Jan 2026 01:40 PM (IST)
Tv Actress Sakshi Tanwar Bollywood

