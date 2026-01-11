आईएस बनने का सपना छोड़ टीवी की दुनिया में छाईं ये एक्ट्रेस, कमाई इतनी की पीढ़ियों को भी नहीं करना पड़ेगा काम

कभी IAS बनने का सपना देखने वाली ये एक्ट्रेस आज टीवी और फिल्मों की जानी-मानी स्टार हैं और करोड़ों की संपत्ति की मालिक भी. हम बात कर रहे हैं साक्षी तंवर की जिनका जन्म 12 जनरी 1973 को हुआ था. यानी हर साल 12 जनवरी को वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं. 52 साल की उम्र में भी साक्षी अपनी सादगी और चार्म से लोगों का दिल जीत लेती हैं.