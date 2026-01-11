हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव में करारी हार पर भड़के RJD सांसद सुरेंद्र यादव, जहानाबाद में गाली-गलौज का वीडियो वायरल

बिहार चुनाव में करारी हार पर भड़के RJD सांसद सुरेंद्र यादव, जहानाबाद में गाली-गलौज का वीडियो वायरल

Bihar News: बिहार में आरजेडी के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव अपने क्षेत्र से विधायक प्रत्याशी को वोट ने देने की वजह से लोगों को अपशब्द बोल रहे हैं. इस बयान की वजह से अब वह सुर्खियों में हैं.

By : आर्यन आनंद | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 11 Jan 2026 11:16 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के जहानाबाद से सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव वोट नही देने वालो को गंदी गंदी गालियां देते नजर आ रहे हैं. उन्होंने जनता को अपत्तिजनक शब्दों से संबोधित किया. विधानसभा में आरजेडी उम्मीदवार को उनके लोकसभा क्षेत्र में करारी हार मिली है.

विधानसभा में हार के बाद रविवार (11 जनवरी) को जब सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव क्षेत्र में गए तो वोटिंग पर चर्चा करने लगे. इस दौरान सांसद ने आम जनता को अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर संबोधित किया. अब उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में अपत्तिजनक भाषा प्रयोग करते दिखे सांसद

आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव वीडियो में इसके साथ कई और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते नजर आए हैं. बता दें कि सांसद से स्थानीय जनता ने उनसे क्षेत्र के विकास को लेकर सवाल किए थे. जिसे सुनकर सांसद सनक गए और उन्होंने अपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया. 

वीडियो में सुरेंद्र यादव ने लोगों के सवाल पर कहा कि यहां से सिर्फ 15 हजार वोट उसको दे दिया.ऐसे में हम क्या करेंगे. आगे बातचीत में उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिए और उनका नाम लेते हुए वह अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं. 

जनता के वोट देने पर भड़के सांसद

सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि हर आदमी उसको वोट देता है. प्रमुख उसको वोट दे देता है.इस पर हम क्या करेंगे यहां. किसी ने वोट नहीं दिया. आखिर में सांसद ने कहा कि अब अगली बार देखेंगे. इस पर पास में खड़े लोग ठीक है कहते नजर आ रहे हैं. 

फिलहाल सोशल मीडिया पर अब यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. सांसद इस वीडियो की वजह से सवालों के घेरे में आ गए हैं. सांसद के इस रवैये की कड़ी आलोचना देखने को मिल रही है. लोगों का कहना है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह से पेश नहीं आना चाहिए.

Published at : 11 Jan 2026 11:16 PM (IST)
Tags :
Surendra Prasad Yadav RJD BIHAR NEWS Jehanabad News
