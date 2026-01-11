यूट्यूब सेंसेशन से बॉलीवुड स्टार बनीं मिथिला पालकर, देखें उनकी दिलकश तस्वीरें

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडयूट्यूब सेंसेशन से बॉलीवुड स्टार बनीं मिथिला पालकर, देखें उनकी दिलकश तस्वीरें

Mithila Palkar Birthday Special: मिथिला पालकर ने “ही चल तुरु तुरु” से इंटरनेट सेंसेशन बनकर अपनी चमक दिखाई. टीवी और फिल्मों में नाम कमाया और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गईं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Jan 2026 01:34 PM (IST)
मिथिला पालकर ने इंटरनेट की छोटी वीडियो से अपनी पहचान बनाई और फिर टीवी, वेब सीरीज और फिल्मों में भी अपनी जगह बनाई. उनकी एक्टिंग और गायन की प्रतिभा ने उन्हें जल्दी ही लोगों का दिल जीतने वाला स्टार बना दिया.

मिथिला पालकर आज टीवी फिल्मों और डिजिटल दुनिया में बहुत फेमस हैं. वो 11 जनवरी 1993 को मुंबई में पैदा हुईं. अपनी एक्टिंग और गायन की प्रतिभा से उन्होंने जल्दी ही लोगों का दिल जीत लिया.
मिथिला ने अपना करियर 2014 में मराठी शॉर्ट फिल्म ‘माझा हनीमून’ से शुरू किया. इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया फिल्म काट्टी बातें (2015) से. लेकिन उन्हें असली पहचान इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म से मिली.
