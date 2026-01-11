एक्सप्लोरर
यूट्यूब सेंसेशन से बॉलीवुड स्टार बनीं मिथिला पालकर, देखें उनकी दिलकश तस्वीरें
Mithila Palkar Birthday Special: मिथिला पालकर ने “ही चल तुरु तुरु” से इंटरनेट सेंसेशन बनकर अपनी चमक दिखाई. टीवी और फिल्मों में नाम कमाया और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गईं.
मिथिला पालकर ने इंटरनेट की छोटी वीडियो से अपनी पहचान बनाई और फिर टीवी, वेब सीरीज और फिल्मों में भी अपनी जगह बनाई. उनकी एक्टिंग और गायन की प्रतिभा ने उन्हें जल्दी ही लोगों का दिल जीतने वाला स्टार बना दिया.
1/7
2/7
Published at : 11 Jan 2026 01:34 PM (IST)
Tags :Mithila Palkar Bollywood Little Things
बॉलीवुड
8 Photos
ऋतिक रोशन के बर्थडे पर गर्लफ्रेंड सबा आजाद का दिल छू लेने वाला पोस्ट देख, तस्वीरों में दिखी रोमांटिक केमिस्ट्री
बॉलीवुड
7 Photos
नुपुर सेनन-स्टेबिन बेन की शादी, दिशा-मौनी ने लगाया ग्लैमर का तड़का, कृति सेनन के रूमर्ड बॉयफ्रेंड की फोटो वायरल
बॉलीवुड
7 Photos
विंटर आउटफिट आइडियाज: सर्दियों में हीरोइन जैसा लुक चाहिए? इन एक्ट्रेसेस से लें फैशन इंस्पिरेशन
बॉलीवुड
7 Photos
'ओ रोमियो' से लेकर 'स्पिरिट' तक, तृप्ति डिमरी के हाथ में ये बड़ी फिल्में, 2026 में छा जाने की है तैयारी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा, पुष्प अर्पित कर बजाया डमरू, शौर्य यात्रा में शामिल हुए हजारों शिव भक्त
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा: प्रेमानंद जी महाराज के फ्लैट में लगी भीषण आग, सेवादारों की अभद्रता से बढ़ा विवाद
स्पोर्ट्स
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन, देखिए टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट
टेलीविजन
गौरव खन्ना ने खास अंदाज में वाइफ का प्री बर्थडे किया सेलिब्रेट, देखें रोमांटिक तस्वीरें
Advertisement
भावेष पाण्डेय
Opinion