ऋतिक रोशन के बर्थडे पर गर्लफ्रेंड सबा आजाद का दिल छू लेने वाला पोस्ट देख, तस्वीरों में दिखी रोमांटिक केमिस्ट्री
Hrithik Roshan Birthday Special: ऋतिक रोशन के बर्थडे पर सबा आजाद ने शेयर की क्यूट तस्वीरें और दिल छू लेने वाला कैप्शन. फैंस कमेंट्स में तारीफ और प्यार लुटाते नहीं थक रहे.
ऋतिक रोशन और सबा आजाद की जोड़ी सोशल मीडिया पर हमेशा फैंस का ध्यान खींचती है. 10 जनवरी को ऋतिक के बर्थडे पर सबा ने उनके साथ बेहद प्यारी तस्वीरें शेयर कीं और एक दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा जिसने फैंस का दिल जीत लिया. इस पोस्ट ने उनकी केमिस्ट्री और मजबूत रिश्ते की झलक साफ दिखा दी.
Published at : 11 Jan 2026 11:45 AM (IST)
Tags :Bollywood Saba Azad HRITHIK ROSHAN
