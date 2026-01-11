ऋतिक रोशन के बर्थडे पर गर्लफ्रेंड सबा आजाद का दिल छू लेने वाला पोस्ट देख, तस्वीरों में दिखी रोमांटिक केमिस्ट्री

सबा ने इन तस्वीरों के साथ एक दिल छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा जो फैंस के बीच तेजी से वायरल हो गया. सबा ने लिखा की 'इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब मैं तुम्हें खुश देखती हूं. साल के सबसे खास दिन मैं तुम्हारे लिए खुशियों भरे दिन, सुकून और आराम वाले पल, ऐसा काम जो तुम्हारी काबिलियत के लायक हो, ऐसी किताबें जो सोचने पर मजबूर करें, दोस्तों और परिवार के साथ समय और शांति की कामना करती हूं. जन्मदिन मुबारक हो माय हॉर्ट, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं.'