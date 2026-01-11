हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडऋतिक रोशन के बर्थडे पर गर्लफ्रेंड सबा आजाद का दिल छू लेने वाला पोस्ट देख, तस्वीरों में दिखी रोमांटिक केमिस्ट्री

ऋतिक रोशन के बर्थडे पर गर्लफ्रेंड सबा आजाद का दिल छू लेने वाला पोस्ट देख, तस्वीरों में दिखी रोमांटिक केमिस्ट्री

Hrithik Roshan Birthday Special: ऋतिक रोशन के बर्थडे पर सबा आजाद ने शेयर की क्यूट तस्वीरें और दिल छू लेने वाला कैप्शन. फैंस कमेंट्स में तारीफ और प्यार लुटाते नहीं थक रहे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 11 Jan 2026 11:45 AM (IST)
Hrithik Roshan Birthday Special: ऋतिक रोशन के बर्थडे पर सबा आजाद ने शेयर की क्यूट तस्वीरें और दिल छू लेने वाला कैप्शन. फैंस कमेंट्स में तारीफ और प्यार लुटाते नहीं थक रहे.

ऋतिक रोशन और सबा आजाद की जोड़ी सोशल मीडिया पर हमेशा फैंस का ध्यान खींचती है. 10 जनवरी को ऋतिक के बर्थडे पर सबा ने उनके साथ बेहद प्यारी तस्वीरें शेयर कीं और एक दिल छू लेने वाला कैप्शन लिखा जिसने फैंस का दिल जीत लिया. इस पोस्ट ने उनकी केमिस्ट्री और मजबूत रिश्ते की झलक साफ दिखा दी.

1/8
ऋतिक रोशन का बर्थडे 10 जनवरी को था और इस खास मौके पर उनकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने सोशल मीडिया पर उनके साथ कुछ बेहद प्यारी तस्वीरें शेयर की हैं.
ऋतिक रोशन का बर्थडे 10 जनवरी को था और इस खास मौके पर उनकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने सोशल मीडिया पर उनके साथ कुछ बेहद प्यारी तस्वीरें शेयर की हैं.
2/8
सबा ने इन तस्वीरों के साथ एक दिल छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा जो फैंस के बीच तेजी से वायरल हो गया. सबा ने लिखा की 'इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब मैं तुम्हें खुश देखती हूं. साल के सबसे खास दिन मैं तुम्हारे लिए खुशियों भरे दिन, सुकून और आराम वाले पल, ऐसा काम जो तुम्हारी काबिलियत के लायक हो, ऐसी किताबें जो सोचने पर मजबूर करें, दोस्तों और परिवार के साथ समय और शांति की कामना करती हूं. जन्मदिन मुबारक हो माय हॉर्ट, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं.'
सबा ने इन तस्वीरों के साथ एक दिल छू लेने वाला कैप्शन भी लिखा जो फैंस के बीच तेजी से वायरल हो गया. सबा ने लिखा की 'इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब मैं तुम्हें खुश देखती हूं. साल के सबसे खास दिन मैं तुम्हारे लिए खुशियों भरे दिन, सुकून और आराम वाले पल, ऐसा काम जो तुम्हारी काबिलियत के लायक हो, ऐसी किताबें जो सोचने पर मजबूर करें, दोस्तों और परिवार के साथ समय और शांति की कामना करती हूं. जन्मदिन मुबारक हो माय हॉर्ट, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं.'
Published at : 11 Jan 2026 11:45 AM (IST)
Tags :
Bollywood Saba Azad HRITHIK ROSHAN

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Iran Protest: 'सड़कों पर डटे रहें, दुनिया...', ईरान में उबाल के बीच रजा पहलवी का बड़ा मैसेज!
'सड़कों पर डटे रहें, दुनिया...', ईरान में उबाल के बीच रजा पहलवी का बड़ा मैसेज!
दिल्ली NCR
Delhi Weather Update: कोहरे से परेशान और भीषण सर्दी से जीना मश्किल, दिल्ली में आज सीजन का सबसे ठंडा दिन हुआ दर्ज
कोहरे से परेशान और भीषण सर्दी से जीना मश्किल, दिल्ली में आज सीजन का सबसे ठंडा दिन हुआ दर्ज
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI Record: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन, देखिए टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन, देखिए टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट
टेलीविजन
गौरव खन्ना ने खास अंदाज में वाइफ आकांक्षा का प्री बर्थडे किया सेलिब्रेट, रोमांटिक तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी
गौरव खन्ना ने खास अंदाज में वाइफ का प्री बर्थडे किया सेलिब्रेट, देखें रोमांटिक तस्वीरें
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Ankita Bhandari Murder Case अबतक कब और क्या हुआ, विस्तार से समझिए केस कैसे पेचीदा होता चला गया
Iran Protest News: ईरान में हिंसक हुआ प्रदर्शन, सड़कों पर लाखो लोग खामेनेई | Donald Trump | Khamenei
Crime News : गैंग्स ऑफ पटना...वो खूनी घटना | sansani
Moradabad News: मुरादाबाद में बीजेपी नेता का स्टंट..चढ़ा रील बनाने का भूत | UP Hindi News
America Attack on Iran : ईरान पर आया बड़ा संकट अमेरिका करेगा हमला !

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

भावेष पाण्डेय
भावेष पाण्डेय
मेरठ की दलित बेटी के मामले पर सियासत, योगी सरकार का सख्त एक्शन तय, पुराने मामले गवाह
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran Protest: 'सड़कों पर डटे रहें, दुनिया...', ईरान में उबाल के बीच रजा पहलवी का बड़ा मैसेज!
'सड़कों पर डटे रहें, दुनिया...', ईरान में उबाल के बीच रजा पहलवी का बड़ा मैसेज!
दिल्ली NCR
Delhi Weather Update: कोहरे से परेशान और भीषण सर्दी से जीना मश्किल, दिल्ली में आज सीजन का सबसे ठंडा दिन हुआ दर्ज
कोहरे से परेशान और भीषण सर्दी से जीना मश्किल, दिल्ली में आज सीजन का सबसे ठंडा दिन हुआ दर्ज
स्पोर्ट्स
IND vs NZ ODI Record: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन, देखिए टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन, देखिए टॉप 5 गेंदबाजों की लिस्ट
टेलीविजन
गौरव खन्ना ने खास अंदाज में वाइफ आकांक्षा का प्री बर्थडे किया सेलिब्रेट, रोमांटिक तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर मचाई सनसनी
गौरव खन्ना ने खास अंदाज में वाइफ का प्री बर्थडे किया सेलिब्रेट, देखें रोमांटिक तस्वीरें
इंडिया
Weather Update: देशभर में मौसम ने बदला रुख: दक्षिण भारत में बारिश-आंधी का अलर्ट, उत्तर भारत में शीतलहर और घना कोहरा
देशभर में मौसम ने बदला रुख: दक्षिण भारत में बारिश-आंधी का अलर्ट, उत्तर भारत में शीतलहर और घना कोहरा
गुजरात
20 साल से पुलिस को चकमा दे रहा 'रहमान डकैत' गिरफ्तार, 14 राज्यों में फैला था क्राइम नेटवर्क
20 साल से पुलिस को चकमा दे रहा 'रहमान डकैत' गिरफ्तार, 14 राज्यों में फैला था क्राइम नेटवर्क
जनरल नॉलेज
इटली में कौन सी करेंसी चलती है, यहां कितने हो जाते हैं भारत के 100000 रुपये?
इटली में कौन सी करेंसी चलती है, यहां कितने हो जाते हैं भारत के 100000 रुपये?
यूटिलिटी
बिना इजाजत हर किसी की नहीं बना सकते वीडियो, जानें इसमें कितनी मिलती है सजा?
बिना इजाजत हर किसी की नहीं बना सकते वीडियो, जानें इसमें कितनी मिलती है सजा?
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
Embed widget