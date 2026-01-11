एक्सप्लोरर
गायों के सेवा के लिए आगे आए सोनू सूद, 22 लाख का दान देकर फिर जीता दिल
Real Life Hero: सोनू सूद ने गुजरात की वराही गौशाला को गायों की देखभाल और उनके बेहतर जीवन के लिए 22 लाख रुपये दान किए. इसी तरह के नेक कामों की वजह से लोग उन्हें ऑफ स्क्रीन रियल हीरो कहते हैं.
बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद एक बार फिर अपने अच्छे काम से लोगों का दिल जीत रहे है. एक्टर ने गुजरात की वराही गौशाला की मदद के लिए दिल खोलकर दान किया है. गायों की देखभाल और उनके बेहतर जीवन के लिए दिया गया ये सहयोग उनकी संवेदनशील सोच को दिखाता है. सोनू सूद ने बिना किसी दिखावे के ये मदद की लेकिन उनकी इस पहल ने लोगों का दिल जीत लिया.
1/8
2/8
Published at : 11 Jan 2026 02:52 PM (IST)
Tags :Sonu Sood Bollywood Varahi Gaushala
बॉलीवुड
11 Photos
आईएस बनने का सपना छोड़ टीवी की दुनिया में छाईं ये एक्ट्रेस, कमाई इतनी की पीढ़ियों को भी नहीं करना पड़ेगा काम
बॉलीवुड
8 Photos
ऋतिक रोशन के बर्थडे पर गर्लफ्रेंड सबा आजाद का दिल छू लेने वाला पोस्ट देख, तस्वीरों में दिखी रोमांटिक केमिस्ट्री
बॉलीवुड
7 Photos
नुपुर सेनन-स्टेबिन बेन की शादी, दिशा-मौनी ने लगाया ग्लैमर का तड़का, कृति सेनन के रूमर्ड बॉयफ्रेंड की फोटो वायरल
बॉलीवुड
7 Photos
विंटर आउटफिट आइडियाज: सर्दियों में हीरोइन जैसा लुक चाहिए? इन एक्ट्रेसेस से लें फैशन इंस्पिरेशन
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
राजस्थान
'हिजाब वाली प्रधानमंत्री की बात सपना', ओवैसी के बयान पर रामभद्राचार्य बोले साडी वाली PM बनेगी
इंडिया
PM मोदी ने सोमनाथ मंदिर में की पूजा, पुष्प अर्पित कर बजाया डमरू, शौर्य यात्रा में शामिल हुए हजारों शिव भक्त
क्रिकेट
ऋषभ पंत की जगह इस खिलाड़ी को मिली वनडे टीम में जगह, BCCI ने न्यूजीलैंड सीरीज के लिए किया रिप्लेसमेंट का एलान
टेलीविजन
गौरव खन्ना ने खास अंदाज में वाइफ का प्री बर्थडे किया सेलिब्रेट, देखें रोमांटिक तस्वीरें
Advertisement
बॉलीवुड
11 Photos
आईएस बनने का सपना छोड़ टीवी की दुनिया में छाईं ये एक्ट्रेस, कमाई इतनी की पीढ़ियों को भी नहीं करना पड़ेगा काम
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion