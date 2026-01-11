बाइक सर्विस की सही टाइमिंग क्या है? गलती की तो होगा भारी नुकसान

Bike Servicing Tips: चाहे आपकी बाइक कितनी भी नई हो प्रीमियम या एडवांस क्यों न हो. बिना समय पर सर्विस के उसकी हालत धीरे-धीरे बिगड़ने लगती है. शुरुआत में फर्क कम दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर इंजन पर दबाव बढ़ता रहता है. माइलेज गिरने लगता है आवाज बदलने लगती है और राइड पहले जैसी स्मूद नहीं रहती. बहुत से लोग तब सर्विस कराते हैं. जब बाइक में साफ दिक्कत आने लगती है.

यहीं सबसे बड़ी गलती होती है. सही टाइम पर सर्विस कराई जाए तो न सिर्फ बाइक बेहतर चलती है. बल्कि बड़े खर्च से भी बचाव होता है. असली सवाल यही है कि बाइक की सर्विस कब करानी चाहिए और अगर इसमें लापरवाही हो जाए तो कितना नुकसान हो सकता है. चलिए आपको बताते हैं क्या होती है इसके लिए सही टाइमिंग.

कब करवानी चाहिए बाइक की सर्विस?

नई बाइक की पहली सर्विस बेहद अहम होती है. आमतौर पर इसे 500 से 1000 किलोमीटर या 35 से 45 दिनों के भीतर कराने की सलाह दी जाती है. इसके बाद दूसरी और तीसरी सर्विस 3000 से 4000 किलोमीटर और फिर 6000 किलोमीटर के आसपास कराई जाती है. आगे चलकर बाइक की सर्विस काफी हद तक आपके इस्तेमाल पर निर्भर करती है.

अगर आप रोज बाइक चलाते हैं. तो हर 2 से 3 महीने या 2500 से 3000 किलोमीटर के बीच सर्विस कराना बेहतर रहता है. जिनकी बाइक कम चलती है. वह 6 महीने में एक बार सर्विस करा सकते हैं. सही शेड्यूल बाइक की सर्विस बुक में भी दिया होता है. जिसे फॉलो करना सबसे सेफ तरीका है.

सही टाइम पर सर्विस के फायदे

सर्विस के दौरान इंजन ऑयल बदला जाता है. चेन साफ कर लुब्रिकेट की जाती है. ब्रेक, टायर प्रेशर और एयर फिल्टर की जांच होती है. इससे बाइक स्मूद चलती है माइलेज बेहतर रहता है और अचानक खराब होने का खतरा कम हो जाता है. सही समय पर सर्विस कराने से बाइक की उम्र बढ़ती है और महंगे रिपेयर से बचाव होता है.

टालने पर होंगे यह नुकसान

वहीं जो लोग सर्विस को टालते रहते हैं. उन्हें आगे चलकर बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है. पुराना इंजन ऑयल इंजन को अंदर से नुकसान पहुंचाता है. पार्ट्स जल्दी घिसते हैं और परफॉर्मेंस गिरती चली जाती है. और ब्रेक खराब होने का खतरा रहता है जिससे हादसे का खतरा बढ़ा देते हैं. इसलिए सर्विस कोई खर्च नहीं बल्कि आपकी बाइक और आपकी सेफ्टी में निवेश है.

