एक्सप्लोरर
Nupur-Stebin Wedding: शादी के बंधन में बंधे नुपूर सेनन और स्टेबिन बेन, वेडिंग फोटोज में लिपलॉक करता दिखा कपल
Nupur-Stebin Wedding Pics: सिंगर स्टेबिन बेन और एक्ट्रेस नुपूर सेनन शादी के बंधन में बंध गए हैं. कपल ने व्हाइट वेडिंग की है जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर की हैं.
सिंगर स्टेबिन बेन और नुपूर सेनन आज हमेशा के लिए एक-दूजे के हो गए हैं. कपल ने उदयपुर में व्हाइट वेडिंग की है जिसमें उनकी फैमिली और करीबी दोस्तों ने शिरकत की. अब नुपूर और स्टेबिन ने अपनी शादी की इनसाइड फोटोज इंस्टाग्राम पर पोस्ट की हैं जिनमें वो लिपलॉक करते नजर आ रहे हैं.
1/7
2/7
Published at : 11 Jan 2026 05:11 PM (IST)
Tags :Kriti Sanon Nupur Sanon Stebin Ben
बॉलीवुड
7 Photos
शादी के बंधन में बंधे नुपूर सेनन और स्टेबिन बेन, वेडिंग फोटोज में लिपलॉक करता दिखा कपल
बॉलीवुड
11 Photos
आईएस बनने का सपना छोड़ टीवी की दुनिया में छाईं ये एक्ट्रेस, कमाई इतनी की पीढ़ियों को भी नहीं करना पड़ेगा काम
बॉलीवुड
8 Photos
ऋतिक रोशन के बर्थडे पर गर्लफ्रेंड सबा आजाद का दिल छू लेने वाला पोस्ट देख, तस्वीरों में दिखी रोमांटिक केमिस्ट्री
बॉलीवुड
7 Photos
नुपुर सेनन-स्टेबिन बेन की शादी, दिशा-मौनी ने लगाया ग्लैमर का तड़का, कृति सेनन के रूमर्ड बॉयफ्रेंड की फोटो वायरल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों नहीं करते NSA अजीत डोभाल? खुद बताई हैरान कर देने वाली वजह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इटावा: संजय निषाद का अखिलेश यादव पर निशाना, बोले- 'उनका मंदिर राजनीतिक', BJP ने भी बोला हमला
क्रिकेट
ICC ने अब तक नहीं दिया बांग्लादेश को जवाब, बौखलाया BCB; जानें पूरे मामले का क्या है ताजा अपडेट
बॉलीवुड
'नागजिला' में हुई विलेन की एंट्री, कार्तिक आर्यन के सामने 56 साल ये एक्टर आएगा नजर
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
शादी के बंधन में बंधे नुपूर सेनन और स्टेबिन बेन, वेडिंग फोटोज में लिपलॉक करता दिखा कपल
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion