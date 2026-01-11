एक्सप्लोरर
OTT Releases This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर होगी खूब 'मस्ती', 'तस्करी' समेत ये फिल्में-सीरीज भी होंगी रिलीज
OTT Releases This Week: 12 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक, ओटीटी पर कई नई शानदार फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं. इनके नाम और रिलीज डेट हम आपको यहां बता रहे हैं.
ओटीटी पर इस हफ्ते कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज होने जा रही हैं. ऐसे में ओटीटी लवर्स इस हफ्ते फुल पैसा वसूल कर पाएंगे. बॉलीवुड से लेकर साउथ और हॉलीवुड तक की कई मोस्ट अवेटेड फिल्में अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने के लिए तैयार हैं. ओटीटी प्ले ने इन फिल्मों और सीरीज की लिस्ट और ओटीटी रिलीज डेट जारी कर दी है.
बैंक ऑफ भाग्यलक्ष्मी
- 'बैंक ऑफ भाग्यलक्ष्मी' एक क्राइम कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है जिसे अभिषेक मंजुनाथ ने डायरेक्ट किया है.
- इस कन्नड़ फिल्म में दीक्षित शेट्टी और बृंदा आचार्य लीड रोल में नजर आए हैं.
- 'बैंक ऑफ भाग्यलक्ष्मी' 12 जनवरी 2026 को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी.
वन लास्ट एडवेंचर- द मेकिंग ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स 5
- 'वन लास्ट एडवेंचर- द मेकिंग ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स 5' इस सीरीज के इनसाइड मूमेंट्स को दिखाएगा.
- इसे दर्शक 12 जनवरी 2026 से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
तस्करी- द स्मगलर्स वेब
- 'तस्करी- द स्मगलर्स वेब' के जरिए इमरान हाशमी ओटीटी की दुनिया में वापसी कर रहे हैं.
- उनकी ये वेब सीरीज एक क्राइम-थ्रिलर है जो कि 14 जनवरी 2026 से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.
- इस सीरीज में शरद केलकर, अमृता खानविलकर, नंदिश सिंह संधू, अनुराग सिन्हा और जोया अफरोज भी अहम रोल में होंगे.
मस्ती 4
- 2025 की मोस्ट अवेटेड कॉमेडी फ्रेंचाइजी फिल्म 'मस्ती 4' थिएटर्स के बाद अब ओटीटी पर रिलीज जा रही है.
- फिल्म में रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी और विवेक ओबेरॉय की तिकड़ी देखने को मिलेगी.
- मिलाप जवेरी के डायरेक्शन में बनी 'मस्ती 4' जी5 पर 16 जनवरी 2026 से स्ट्रीम की जाएगी.
120 बहादुर
- फरहान अख्तर की वॉर बेस्ड फिल्म '120 बहादुर' अब ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है.
- रजनीश घई के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 16 जनवरी 2026 को प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी.
भा भा बा
- दिलीप और मोहनलाल स्टाररा फिल्म 'भा भा बा' थिएटर के बाद ओटीटी पर आ रही है.
- फिल्म 16 जनवरी 2026 को जी5 पर रिलीज होने के लिए तैयार है.
- इस फिल्म में विनीत श्रीनिवासन, ध्यान श्रीनिवासन, रेडिन किंग्सले, सैंडी मास्टर और बालू वर्गीस जैसे कलाकार भी हैं.
कलमकावल
- ममूटी स्टारर फिल्म 'कलमकावल' की ओटीटी रिलीज का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
- जितिन के जोश के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 16 जनवरी 2026 को सोनी लिव पर रिलीज होगी.
हाइजैक सीजन 2
- 'हाइजैक सीजन 2' एप्पल टीवी पर 16 जनवरी 2026 से स्ट्रीम होगी.
- इस सीरीज में इदरीस एल्बा, नील मास्केल और ईव माइल्स जैसे स्टार्स अहम रोल में दिखाई देंगे.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, मनोरंजन और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
लंदन में दौड़ते हुए ईरानी दूतावास की बालकनी पर चढ़ा युवक, इस्लामिक क्रांति से पहले का लगा दिया झंडा, Video
बिहार
बिहार: गले में मफलर, काला चश्मा, लालू यादव का नया लुक, सोशल मीडिया पर हुआ वायरल
विश्व
'कहीं बहुत देर ना हो जाए, उससे पहले...', वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई के बाद अब ट्रंप ने इस देश को दी धमकी
क्रिकेट
विराट कोहली ने 28000 इंटरनेशनल रन पूरे कर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सचिन तेंदुलकर को पछाड़ा
Advertisement
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.72 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.62 / litre
New Delhi
Source: IOCL