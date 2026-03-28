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करोड़ों की संपत्ति के मालिक है 'रहमान डकैत', अक्षय खन्ना की नेटवर्थ जानकर रह जाएंगे हैरान
Akshaye Khanna Networth: फिल्म 'धुरंधर' में रहमान डकैत बनकर सबका दिल जीतने वाले एक्टर अक्षय खन्ना आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसे में आइए जानते हैं एक्टर की नेटवर्थ.
अक्षय खन्ना बॉलीवुड के टैलेंट एक्टर्स में से एक है. फिल्म 'धुरंधर' में उन्होंने रहमान डकैत का रोल निभा कर खूब लाइमलाइट लूटी. आज, 28 मार्च को एक्टर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस खास मौके पर आइए जानते हैं एक्टर की नेटवर्थ कितनी है.
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Published at : 28 Mar 2026 01:32 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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