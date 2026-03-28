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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकरोड़ों की संपत्ति के मालिक है 'रहमान डकैत', अक्षय खन्ना की नेटवर्थ जानकर रह जाएंगे हैरान

करोड़ों की संपत्ति के मालिक है 'रहमान डकैत', अक्षय खन्ना की नेटवर्थ जानकर रह जाएंगे हैरान

Akshaye Khanna Networth: फिल्म 'धुरंधर' में रहमान डकैत बनकर सबका दिल जीतने वाले एक्टर अक्षय खन्ना आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसे में आइए जानते हैं एक्टर की नेटवर्थ.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Mar 2026 02:01 PM (IST)
Akshaye Khanna Networth: फिल्म 'धुरंधर' में रहमान डकैत बनकर सबका दिल जीतने वाले एक्टर अक्षय खन्ना आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसे में आइए जानते हैं एक्टर की नेटवर्थ.

अक्षय खन्ना बॉलीवुड के टैलेंट एक्टर्स में से एक है. फिल्म 'धुरंधर' में उन्होंने रहमान डकैत का रोल निभा कर खूब लाइमलाइट लूटी. आज, 28 मार्च को एक्टर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस खास मौके पर आइए जानते हैं एक्टर की नेटवर्थ कितनी है.

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बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में की है लेकिन फिल्म धुरंधर से वो हर जगह छा गए. दर्शकों ने उन्हें रहमान डकैत के किरदार में खूब पसंद किया.
बॉलीवुड एक्टर अक्षय खन्ना ने अपने करियर में कई शानदार फिल्में की है लेकिन फिल्म धुरंधर से वो हर जगह छा गए. दर्शकों ने उन्हें रहमान डकैत के किरदार में खूब पसंद किया.
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बता दें एक्टर काफी लविश लाइफ जीते हैं उनके पास करोड़ों की संपत्ति है.
बता दें एक्टर काफी लविश लाइफ जीते हैं उनके पास करोड़ों की संपत्ति है.
Published at : 28 Mar 2026 01:32 PM (IST)
Tags :
Akshaye Khanna Akshaye Khanna Birthday

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