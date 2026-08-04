तृषा कृष्णन पर स्टालिन के डबल मीनिंग कमेंट पर भड़कीं खुशबू सुंदर, बोलीं- 'माफी मांगे'

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमातृषा कृष्णन पर स्टालिन के डबल मीनिंग कमेंट पर भड़कीं खुशबू सुंदर, बोलीं- 'पब्लिकली माफी मांगे

तृषा कृष्णन पर स्टालिन के डबल मीनिंग कमेंट पर भड़कीं खुशबू सुंदर, बोलीं- 'पब्लिकली माफी मांगे

Khushbu Sunder On Stalin: खुशबू सुंदर ने स्टालिन के तृषा कृष्णन पर किए डब मिनिंग कमेंट की कड़ी आलोचना की है. उन्होंने पोस्ट कर स्टालिन से एक्ट्रेस से माफी मांगने की बात भी कही है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 04 Aug 2026 03:44 PM (IST)
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हाल ही में तमिलनाडु के पूर्व डिप्टी सीएम और एक्टर उदयनिधि स्टालिन एक पब्लिक स्पीच के दौरान साउथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन पर अश्लील टिप्पणी के कारण विवादों में घिर गए हैं. मामले ने इतना तूल पकड़ लिया है कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है. वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और एक्टर विजय के बारे में बात करते हुए तृषा कृष्णन पर डबल मिनिंग कमेंट करने के आरोप लगने के बाद, एक्ट्रेस-पॉलिटिशियन खुशबू सुंदर ने भी स्टालिन की आलोचना की. उनकी स्पीच को 'भद्दा' बताते हुए, उन्होंने उदयनिधि से तृषा से पब्लिकली माफी मांगने को कहा है.

खुशबू सुंदर ने तृषा पर स्टालिन के कमेंट की आलोचना की
बता दें कि खुशबू सुंदर  ने अपने इंस्टाग्राम पर एक देवी की तस्वीर पोस्ट की, जिस पर लिखा था, "देवी कमजोंरों की परीक्षा नहीं लेतीं वह चुने हुए लोगों को निखारती हैं." अपने कैप्शन में उन्होंने उदयनिधि की टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना करते हुए लिखा, "उदयनिधि स्टालिन का भाषण सुना, यह भद्दा, घटिया और बेहद अपमानजनक था, यह उसी राजनीतिक संस्कृति को दर्शाता है जिसे अपनाने के लिए वह उत्सुक दिखते हैं."

उन्होंने आगे लिखा, "उन लोगों से और क्या उम्मीद की जा सकती है जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, उन्हें नीचा दिखाने और उनका अपमान करने को राजनीतिक तमाशा मानते हैं, और अपने वफादार समर्थकों की तालियों, सीटियों और हंसी का आनंद लेते हैं? और मुझसे बेहतर यह कौन जान सकता है?"

 

 
 
 
 
 
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महिलाओं को मोहरा नहीं समझा जाना चाहिए
खुशबू ने आगे लिखा, "राजनीतिक मतभेदों के बावजूद सार्वजनिक बातचीत की एक सीमा होनी चाहिए. महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए, न कि उन्हें अपनी मनमर्जी के हिसाब से इस्तेमाल करने वाला मोहरा समझा जाना चाहिए. "इसके बाद, अभिनेत्री-पॉलिटिशियन ने लिखा, "जब आपको पता हो कि आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी के काम, विज़न या नेतृत्व का मुकाबला नहीं कर सकते, तो व्यक्तिगत अपमान और अभद्र भाषा का सहारा लेना सबसे आसान रास्ता बन जाता है. "

ये भी पढ़ें:-'पाकिस्तान हमारी मौसी है...' बोलकर ट्रोल हो रहे सनी देओल, 'बटवारा 1947' के प्रमोशन की वीडियो वायरल

तृषा से माफी मांगे स्टालिन
उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए त्रिशा से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने की मांग की. खुशबू ने लिखा,"विपक्ष के नेता को सार्वजनिक मंच पर तृषा का अपमान करने के लिए उनसे बिना शर्त सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए. देखते हैं कि क्या वह अपनी गलत हरकत को मानते हैं और क्या उनमें माफ़ी मांगने की हिम्मत और शालीनता है?"

उदयनिधि स्टालिन पर ने तृषा पर की थी अश्लील टिप्पणी
बता दें कि सोमवार को तंजावुर में कावेरी जल विवाद पर उदयनिधि ने एक जनसभा को संबोधित किया था. उन्होंने अपनी पार्टी का ज़िक्र करते हुए तमिल में कहा, "हमारे मुख्यमंत्री कावेरी जल विवाद पर कुछ नहीं बोल रहे हैं. उन्हें DMK पर झूठे केस दर्ज करने की ज़्यादा चिंता है." जब भीड़ में से किसी ने त्तृषा का नाम लिया, तो वे मुस्कुराए और टिप्पणी की, जिस पर उनके आस-पास मौजूद लोगों ने शोर मचाकर और हूटिंग करके उनका उत्साह बढ़ाया. वहीं सोशल मीडिया पर उनके बयानों के क्लिप्स छा गए और लोगों ने विजय के साथ अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में तृषा को घसीटने के लिए उदयनिधि की आलोचना की.

 

स्टालिन को पुलिस ने हिरासत में लिया
वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, मंगलवार को विजय के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने उदयनिधि को हिरासत में ले लिया है.

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Published at : 04 Aug 2026 03:37 PM (IST)
Tags :
Trisha Krishnan Khushbu Sunder Udhayanidhi Stalin
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